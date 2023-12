Tomar un cafecito en San Juan, un desafío al bolsillo: los precios aumentaron hasta 50% en un mes

domingo, 17 de diciembre de 2023 10:00

"Vamos a tomar un cafecito", es la frase que más de uno suele decir cuando se encuentra a alguien en la calle o planifica una juntada para charlar. Si algo tienen los sanjuaninos es "amor" al rito de sentarse en una confitería a tomar un café y si va acompañado por dos medialunas o un tostado, la situación se hace aún más tentadora. Sin embargo el escenario que se presenta en la actualidad se convierte en una verdadera amenaza al bolsillo... al menos para quien le gusta hacer este "vicio" al menos dos veces a la semana.

Es que en los últimos meses con la inflación que no se detiene, hubo una escalada de precios de hasta el 50% elevando el valor del café chico a mil pesos en promedio y 1.600 pesos el doble que está cortado con leche. De manera paralela a esta situación, cambió un poco el consumo de quienes no quieren perder la grata costumbre, aunque la caída del consumo ya está golpeando al sector.

"La gente está austera. Después de cada votación fue difícil levantar que la gente volviera a los locales. Se ve muy empobrecido el centro, falta esa gente que mueve no sólo a los café sino al comercio de ropa y comida también. Empiezan a llegar las fiestas y se ve más movimiento pero nosotros el año pasado a esta altura veníamos trabajando muy bien y ahora no", explicó Alberto Platero, dueño de Mi Sandwich, a Diario La Provincia SJ.

El empresario contó que si bien los precios los ha tratado de mantener, ya no se puede sostener más y este lunes serán retocados. Hasta el fin de semana el café chico lo mantuvo en 700 pesos pero este lunes lo elevará a mil pesos. Esto en consonancia con lo que viene ocurriendo con el aumento de los insumos. En su caso destacó que el kilo de café está entre 15 mil y 20 mil pesos, cuando hace unos meses lo pagaba a 6 mil pesos. Además el pan de miga subió 100%.

"¿Cómo haces para seguir sosteniendo?. Muchas veces aguantamos las subas porque queda un margen. No pretendemos ganar mucho sino que la gente pueda llevar el sandwich a casa", lamentó destacando que si bien se ofrecen promociones, muchas veces no alcanza para atraer al consumidor. Sin embargo aclaró que el que es habitué no pierde la costumbre de ir a sentarse al lugar pero cambia sus hábitos.

"Siempre pasa es. El que tomaba un café con leche se toma un cortado mediano. Siempre van buscando la forma y el que tomaba algo más sustentoso ha empezado a bajar. Se nota mucho", agregó.

En el caso de confitería Tres Cumbres, también coincidió con el local anterior en cuanto a considerar que han caído las ventas. En este caso el aumento se dio el fin de semana en un orden del 20% pasando de 950 pesos el café chico a 1.300 pesos mientras que el mediano estaba en 1.090 y trepó a 1.400 pesos. "El consumo ha disminuido bastante, ha bajado el movimiento", aseguró Brenda.

Hay café que son franquicias nacionales y también han subido los precios en paralelo a los café locales. En el caso de Havanna, también observaron una caída de la afluencia de gente "notoriamente". "Para lo que es una temporada de diciembre ha caído, un poco por el contexto económico más el tema del calor. Es un mes de diciembre no favorable por ahora", explicó el encargado Andrés Rodríguez.

El café chico en este lugar está a mil pesos mientras que el desayuno de café con leche con medialunas o más completo está entre 2.400 pesos y 3.500 pesos dependiendo de lo que se elija. "La gente está pasándose a opciones más económicas, a los combos. Incluso hay quienes se sienta, se asombra de los precios y se va", señaló destacando que "hubo un primer aumento que se hizo a fines de noviembre, principios de diciembre entre el 15% y 20%. Luego el martes de la semana pasada, tras los anuncios del ministro de Economía, Caputo, hubo un incremento del 25%.

Sin embargo hay otros que son franquicia y aún no han acomodado sus valores pero no se descartan que sí se haga en los próximos días. Uno de estos es Balcarce que mantiene el valor del café chico en 850 pesos, el mediano a 950 pesos y el grande 1.100 pesos. Si se quiere acompañar el café con leche con dos medialunas el precio llega a 1.500 pesos.

"Los clientes de siempre, siguen viniendo y siguen pidiendo lo mismo. Lo que varió es el eventual que ha bajado bastante. En los últimos dos meses se notó progresivamente como han ido bajando", explicó Alejandra, la encargada de Balcarce.

Otro de los que aún no han acomodado los precios es Bonafide, donde el pocillo está en 950 pesos y el jarrito en 1.120 pesos. Si se elige café con leche, la taza está en 1.250 pesos. La promoción con dos medialunas en 1.850 pesos mientras que con tostadas con queso y mermelada en 2.550 pesos.

En el caso de café Martinez, el pocillo está en mil pesos, el jarrito en 1.400 pesos y el café con leche a 1.600 pesos. Si la opción es con dos medialunas se eleva a 2.600 pesos mientras que la promoción con tostadas con queso y mermelada alcanzó 4.100 pesos.