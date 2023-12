Por la crisis económica, se reactivó la labor del zapatero: por día suelen ingresar hasta 70 pedidos

domingo, 17 de diciembre de 2023 08:42

En medio de la crisis económica, los sanjuaninos toman medidas para gastar lo menos posible. Es por eso que uno de los rubros que se vio tocado es el de la indumentaria. La crisis revivió un oficio que se creía casi extinto, como lo son los zapateros. Según dos de los zapateros más reconocidos en la provincia, en el último tiempo la demanda creció casi un 100% por los sanjuaninos que deciden reparar sus zapatos y no comprar nuevos.

Teniendo en cuenta que un par de zapatillas de marca sale de los $50.000 en adelante, los sanjuaninos ven conveniente arreglar sus calzados. Manuel Cataldo y José “Pepe” Gonzalez Pentimalli son dos zapateros que llevan más de 2 décadas ejerciendo la profesión. Ambos coincidieron en que el aumento de demanda tiene que ver con la crisis según lo que sus clientes comentan.

“De pasar a tener 10 clientes por día en años anteriores, hoy entran al local 70 por día. Las reparaciones son cambio de tela, de suela, de costura más que nada. Por lo general vienen con la idea de haber visto las zapatillas en un local y con la decisión de arreglar las suyas”, comentó Manuel dueño de la zapatería Las Viñas a Diario La Provincia, quien se dedica hace 30 años a este rubro y que hoy en día trabaja junto con su nuero y un empleado más en el taller.

Por otro lado, José pero más conocido como Pepe de la General Acha quien se dedicó de forma independiente a arreglar zapatos, zapatillas, mochilas y bolsos en su casa aseguró que “desde principio de año que noto el aumento de demanda, recibo más de 10 personas por día que vienen a dejarme todo tipo de calzado, borcegos, sandalias y zapatillas. Pero más que nada sandalias”.

En este sentido comentaron que: teniendo en cuenta el valor de las zapatillas en los locales, un arreglo es conveniente para ahorrar. Si bien el precio de un arreglo varía dependiendo de cada calzado, el precio que manejan Manuel y Pepe va desde los $4.000 hasta los $50.000 como mucho.

“Vienen en busca de arreglar sus zapatos con la intención de que estiren hasta lo que más puedan y prolongar la compra de ese calzado que a veces es el equivalente hasta de un alquiler”, dijo Manuel.

“Antes la gente buscaba arreglar todo lo que tuviese roto el calzado, ahora solo arreglan lo justo y necesario para seguir andando y es porque no tienen plata de más para gastar” afirmó Pepe.

Con el pago de los arreglos, ambos se manejan de la misma manera. Sus clientes nuevos y más antiguos llegan en busca de su ayuda y estos les piden que les dejen el 50% del pago para trabajar con tranquilidad y en algunos casos buscar el material que necesitan para dejar la indumentaria en condiciones.

“Yo no asumo el tiempo de tolerancia con mis clientes porque siempre me pasa que me los traen, están listos, les aviso y no vienen. Entonces los guardo hasta que llegan a buscarlos. Hasta una vez me pasó que un cliente vino a buscarlo después de 5 años y los que quedan los donamos a la iglesia y no los vendemos”, comentó Manuel.

Mientras que Pepe, de forma parecida, decide donar los zapatos a la escuela inclusiva donde trabaja una de sus hijas como docente. “Siempre hay chicos que necesitan algo y además a la gente no le gusta comprar cosas usadas y menos si es calzado, es preferible hacer un bien”, explicó.



Sobre la calidad del calzado comentaron que según el análisis que realizan cuando llegan a sus manos, no es nada bueno y suele ser de segunda mano. “En Argentina y en San Juan hacen pasar calzado de buena calidad y en realidad no lo es. Por eso se rompen” afirmó.