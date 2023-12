Salvá, de ATAP, dijo que en San Juan el valor del colectivo, sin compensaciones, podría irse a $548

jueves, 14 de diciembre de 2023 10:35

El anunció de las medidas de Caputo hace unos días sigue despertando inquietudes en los distintos sectores. Uno de ellos fue la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP). En este escenario, Ricardo Salvá, brindó detalles de la situación y afirmó que se espera un esclarecimiento en cada una de los puntos informados desde el ministerio de Economía.

Sobre el costo del colectivo en la provincia de San Juan sin compensaciones, Ricardo, de ATAP, destacó a radio Colón que "no usaría la palabra subsidio las empresas reciben compensaciones tarifaria, el beneficiario del subsidio es el usuario". Y agregó que "si no existiera ningún tipo de compensación, según el estudio de costo de control al 30 de noviembre, las tarifas deberían oscilar $548. Es una tarifa muy elevada teniendo en cuenta que el nivel de los salarios de la gente de San Juan. Hay que enfrentar esto con mucha responsabilidad y ver cómo se hace para provocar el menor impacto posible en el bolsillo de los sanjuaninos".

Salvá resaltó que "Caputo se refirió a una baja en los subsidios, pero se fue a términos muy generales, no dio detalles de como sería y por eso entonces no podemos hacer una evaluación correcta. También habló de hacer una distribución más federal esto podría llegar a indicar una baja en general pero un mejoramiento para el resto del país. Se puede interpretar de distintas maneras lo que dijo, no hay nada concreta".

El referente en el tema resaltó que las medidas podrían tener un impacto en el costo del boleto. "Tenemos que tener en cuenta que las compensaciones que recibe el conjunto de las empresas de Nación oscila el 13%, de los ingresos generales. Las que impactan son las compensaciones provinciales que son 5 veces más que lo que distribuye. Creo que ahí está el interés de las empresas", subrayó. Luego, remarcó que "no tenemos muchos datos e información para hacer una evaluación".

Además, destacó que la decisión que tomaron por el momento fue pedir una audiencia con la nueva ministro de Gobierno y para eso dejaron una nota y esperarán. Buscan poder consolidar vínculos y luego, tener un conocimiento de los nuevos lineamentos ya que en el sector hay un poco de incertidumbre. "Hasta el momento no tuvimos ningún acercamiento", contó.

Por último, indicó que "hay que esperar las definiciones a nivel nacional y saber que los primeros días de diciembre se hacen los cálculos correspondientes y a partir de enero ver las nuevas tarifas". Y enfatizó que están en conversaciones con UTA para ver si se puede hacer el pago de aguinaldos y demás teniendo en cuenta el contexto. "Estamos preocupados, queremos tener un fin de año en paz", cerró.