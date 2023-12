Qué pasará con los barrios del IPV sorteados y en construcción en San Juan

jueves, 14 de diciembre de 2023 11:52

Tras la situación económica que transita el país y las nuevas medidas anunciadas por el ministerio de Economía, los sanjuaninos están expectantes por saber qué sucederá con los barrios del IPV sorteados y en construcción. En este escenario, el secretario de Infraestructura de la gestión orreguista, Ariel Villavicencio, habló con la prensa y detalló la situación.

Villavicencio sostuvo que "tenemos un proceso de evaluación de cada una de las reparticiones con respecto a las obras y principalmente con las que están en proceso, también aquellas que están licitadas o con algún proceso de avance. Estamos profundizando cada uno de esos temas y evaluando los porcentajes de avances y certificaciones".

El referente en el tema subrayó que hay un volumen importante de obras en marcha y hay varias en mitad de ejecución como lo son las viviendas del IPV. La gestión anterior dejó alrededor 49 barrios y subrayó: "se está tratando de dar continuidad, es lo que se quiere en esta gestión poder concretar todos los barrios que están en proceso. Hay algunos que están en un porcentaje bastante avanzado, es un poco seguir prioridades y tratar de ir destrabando cada uno de esos barrios. Se apunta un poco más aquellos que tengan un porcentaje mayor, porque hay algunos que están en 80% a 90%".

Luego, sumó que muchos de los barrios dependen del financiamiento de nación y desde Hacienda están evaluando la situación de la provincia. "No podemos plantear una situación inmediata porque no depende solamente de nosotros. Hay algunos barrios que están con un porcentaje importante, pero no son la mayoría e incluso tenemos otros que no empezaron", comentó.

Villavicencio contó que el 50% del financiamiento corresponde a nación y hay otros barrios que provienen de distintos fondos. "Cada uno tiene sus financiaciones esto hace que las respuestas para cada uno sea distinta. Es un proceso que nos va a llevar un tiempo, toda la dirección está evaluando la situación de cada uno", cerró.