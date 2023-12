Psicólogos y OSP: advierten un panorama complicado y aguardan por una reunión con la nueva gestión

jueves, 14 de diciembre de 2023 07:44

"Estamos trabajando principalmente para tratar de llegar a un común acuerdo”. Con esas palabras, el presidente del Colegio de Psicólogos de San Juan, Andrés Heredia, destacó la relación entre los profesionales y las obras sociales, y puntualmente destacó la situación con Obra Social Provincia.

En este escenario, el referente en el tema sostuvo que presentaron convenios con el objetivo de poder renegociar las tarifas de las consultas y están esperando una reunión clave con la nueva gestión. Heredia afirmó que las problemáticas se concentran puntualmente en el costo de las consultas, ya que deben ser actualizados. El costo actual de la sesión es de $7 mil, sin embargo las obras sociales están pagando $3.500. Ante este panorama, el presidente del Colegio de Psicólogos resaltó que la realidad de los terapeutas es compleja.

El profesional se refirió puntualmente a la relación con Obra Social Provincia, Heredia resaltó a Diario La Provincia SJ: “nosotros nos sentamos, nos hicieron una propuesta y nosotros hicimos una contrapropuesta y todavía el expediente no terminó de circular”. Heredia sumó que hace como 2 a 3 meses que no tienen respuestas al respecto. Y afirmó que tienen pensado reunirse con la nueva gestión para poder conseguir ese común acuerdo que vienen pidiendo hace mucho tiempo.

Ante un panorama complejo económicamente, Heredia afirmó que el Colegio intenta dar la mayor cantidad de respuestas al colegiado a través de herramientas, pero no son muchas. El profesional remarcó puntualmente que hoy la problemática se centra en que "nosotros firmamos con las obras sociales casi el mínimo sugerido y nosotros firmamos por $3.500 y en las actualizaciones tendríamos que subir el 100%”.

“Hemos quedado muy desfasados", sostuvo Heredia. El profesional resaltó que el panorama es complejo ya que actualizar las tarifas a las obras sociales y prepagas significaría incrementar un 100% a 130% en el monto actual, Sumado a esto aseguran que "entre que le estamos pagando poco a los colegiados y a las obras sociales no les podemos cobrar tanto.

En este contexto, el referente en el tema detalló que el objetivo es poder llegar a un común acuerdo con las obras sociales, pero esto involucra muchas instancias de conversaciones. “Hay que ver la realidad de los terapeutas”, sostuvo Heredia quien remarcó que no recibir obras sociales impacta fuertemente en la demanda, ya que hoy los sanjuaninos no pueden abonar el total de la consulta.

Contrapropuesta presentada hace unos mesas a OSP

En cuanto a los puntos que llevaron a la reunión con la OSP, Heredia explicó hace un tiempo, a este medio: “queremos tratar de ir logrando aunar las distintas posturas y subsanar los diferentes escoyos que hay entre cada uno de los pasos tanto administrativos como sociales”. El presidente del Colegio de Psicólogos resaltó que buscan modificar el costo y que se pueda llegar a valorizar el trabajo de los profesionales.

Respecto al panorama y a la posibilidad de una próxima reunión el profesional subrayó que buscan llegar a un común acuerdo lo antes posible. Pero, remarcó que son muchos los marcos legales, tiempos de facturación, entre otros puntos que se deben atravesar para poder concretar este objetivo.

“Eso ya está planteado y armado, la idea sería terminarlo lo antes posible”, sostuvo Heredia. Además, comentó: “fuimos muy bien recibidos, con una postura abierta al diálogo y a la charla. Desde el Colegio, no olvidamos todo lo que se tuvo que batallar por el tema de los valores y costo”.

El profesional explicó que este es un buen momento para sentarse a charlar y poder llegar a un convenio. “Principalmente buscamos que el terapeuta pueda trabajar bien y valorizar su trabajo. También, que el afiliado pueda estar bien atendido, sabiendo que no tiene que hacer cosas que no están en los protocolos”, comentó. En cuanto a esto último, hace referencia al cobro de plus, entre otras cosas. “Unificar y blanquear las cosas”, destacó el referente en el tema y sumó que ese el ideal para poder seguir trabajando.

Tras este acercamiento con la OSP, Heredia explicó los pasos a seguir. “Nosotros vamos hacer una contrapropuesta con cuestiones legales desde nuestro punto y ellos también lo podrán hacer”, sumó. Heredia destacó que ya le mostraron lo que iban a ofrecerles y de ahora en más trabajarán en la contrapropuesta.

El profesional destacó que lo que les ofrecieron de OSP fue un mínimo de sesiones (4), un valor estipulado de la consulta, lograr pasos burocráticos, entre otras cosas.

“Nuestra propuesta es poder lograr un mayor entrecruzamiento de información, menos pasos burocráticos, entre otras cuestiones”, contó el referente del Colegio de Psicólogos de San Juan.

Actualmente, el colegio cuenta con una importante cantidad de profesionales activos y muchos de ellos no reciben la obra social. “La idea de todo esto es llegar a un común acuerdo, vamos a ver cómo podemos lograr que todos nosotros recibamos las obras sociales que nos convenga a cada uno”, cerró.