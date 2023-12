Un sanjuanino sorprendió a su novia en pleno baile de egresados y le propuso casamiento

martes, 12 de diciembre de 2023 13:56

Pia Nahir Chicala tiene 19 años y el sábado vivió un momento muy emocionante. En pleno baile de egresados de la escuela Rogelio Boero, su novio Amadeo Gomez le propuso casamiento. Fue en el Complejo El Prado y todo quedó registrado en las cámaras de los celulares.

Ambos son de diferentes escuelas y se conocieron hace 7 años haciendo kick boxing, se enamoraron y tienen un hijo chiquito, Mateo. Ahora están dispuestos a casarse y poner primera al amor que sienten.

"Recuerdo que me llamaron al escenario y me hicieron subir después de bailar el vals. Habían dos salones juntos y en la otra pista había música. En medio pararon todo y ahí subió él y me lo propuso", recordó Pia entre risas a Diario La Provincia SJ.

Ahora los planes de boda quedarán para adelante y empezarán a transitar la emoción de un compromiso que se forjó previamente con los años de noviazgo. Ambos se conocieron cuando eran muy jovencitos. Ella tenía 13 años y él 18.

"Nos vimos por primera vez en un torneo de king boxing de Mendoza. Él estaba con su escuela Destreza y yo con mi escuela Lucio Roselott. Nos vimos en Mendoza, volvimos a San Juan y teníamos otro torneo en mi club. Yo peleo pero él no tenía peleador", destacó recordando que al final ambos hicieron una exhibición que quedó plasmada en una foto que luego él compartió en sus redes sociales.

A partir de ahí ella lo buscó por facebook y lo contactó. Empezaron a hablar y poco a poco se fue generando una amistad que con los años se fortaleció en el amor. Tras la llegada de Mateo, la pareja ya siente que están en condiciones de dar el tan ansiado paso para el casamiento.