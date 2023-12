Mario, el restaurador sanjuanino que sorprende con sus obras

martes, 12 de diciembre de 2023 13:24

Sencillez y grandeza confluyen en una misma persona. Con una mirada y voz pausada que transmite tranquilidad, Mario Arévalo relata su historia. Es un artista con todas las letras pero tiene perfil muy bajo y no le gusta mucho la exposición. Su talento no tiene límites y lo demuestra tanto para armar un carro para la Fiesta Nacional del Sol como para restaurar imágenes religiosas. No sólo lo han convocado de distintos puntos de la provincia sino también de la región de Cuyo para que desarrolle su labor y en algunos casos lo ha realizado totalmente gratis, sólo pidiendo los materiales para trabajar.

En la biblioteca del colegio Medalla Milagrosa, donde es docente de Artes Visuales y Teatro, se anima a contar su historia, no sin antes aclarar que es muy tímido. Su primer acercamiento al arte fue casi como un juego siendo muy chico. Es que su madre tenía una "cajita con pinturas acrílicas" que se convirtieron en imán por esta pasión.

"Siempre tuve una vida ligada a la iglesia, a la parroquia de La Laja, Albardón. Cuando era muy chico, en ese lugar estaba el padre Héctor Miguel González. Él hacía muchas cosas artísticas y me empezó a interesar el tema del arte", comenzó relatando trayendo a su memoria aquellas cosas artísticas que había como ir a cerámica o restaurar las pequeñas esculturas religiosas de los vecinos.

Cuando salió del secundario en el 1999 llegó su dilema sobre qué camino seguir en materia laboral y de estudios. Ahí llegó la recomendación del cura que él nunca olvidará. "¿Y por qué no arte?", le planteó el padre González y su palabra prendió rápidamente en su interior. Mario venía realizando "cosas artísticas" y siempre se vió atraído por lo que hacía el artista albardonero Rufino Palomas.

"Empecé a estudiar Arte en la UNSJ. Me formé con grandes profesionales del arte, grandes artísticas y me incliné para la parte religiosa. Por mi vinculo con sacerdotes, fui entrando en el ámbito del arte religioso. Así empezó el tema de las restauraciones y todo lo que ahora hago", reconoció destacando que "venía mirando a Rufino e inspirado por el sacerdote" es que decidió seguir ese camino.

A medida que fue conociendo a más sacerdotes, ellos le fueron llevando más imágenes de parroquias y de los templos para restaurar. A partir de ahí su labor nunca se detuvo. Hizo restauraciones en la imagen de Santa Rosa de Lima de 25 de Mayo, San Juan Bautista de la Catedral, que es muy antigua, de las imágenes de la Parroquia Madre de Dios del barrio Aramburu y "un montón más también", como él asegura.

"Quizás no recuerdo tantas porque fueron un montón", aseguró entre risas. La última fue la imagen de Santa Lucía ubicada en la parroquia del departamento homónimo. El cambio que hizo en ésta fue sorprendente porque alcanzó un nivel muy natural y real. Actualmente está restaurando unos altares de la capilla San Isidro Labrador gracias a que fue convocado por el padre Gutiérrez de Jáchal.

"La imagen de Santa Lucía es muy bonita. El padre David Gómez me convocó para restaurar la imagen y darle un poco de vida porque estaba un poco deteriorada para empezar las fiestas patronales. Fue un trabajo muy bonito porque dentro de la vida de la iglesia es tomarlo como una oración. Uno cuando restaura pide ser restaurado uno también", confesó.

Para Mario, Santa Lucía es una imagen "muy importante" porque cuando él era chico iba a las fiestas patronales con su madre y le tenía gran admiración. "Nunca iba a imaginar que la iba a tener en mi casa restaurándola. Fue un trabajo enorme, había que rehacerla mucho, retocarle los dorados a la hoja que tenía, cambiar algunas partes que estaba dañada. Fue un trabajo de semanas", apuntó.

Para hacer los trabajos de cada obra, Mario estudia y se informa con el material histórico que tiene cada una, del lugar de donde fue la imagen realmente. "Si bien tenemos una cultura española e imágenes españolas, en cuanto a la paleta de colores es muy distinto. Cuando estuve frente a la imagen de Santa Lucía, tuve que ver cómo es el color de la piel de las personas de ese lugar, las vestimentas. Hay que analizar y buscar imágenes de otros lados para tratar de relacionar y trata de llegar al trabajo final", explicó.

Mario Arévalo se define como "muy tímido" y por eso trata de no aparecer mucho públicamente. Pero eso no quita que sea convocado de todos los sectores. Uno de los que es muy conocido es el vinculado a la Fiesta Nacional del Sol. Él hizo muchas coronas para las reinas departamentales y estuvo a cargo de varios carruajes.

"Hace muchos años que trabajo en la Fiesta del Sol. Me convocó el padre Miguel Gonzáles que estaba en Pocito para terminar el carruaje de Pocito. Trabajé mucho tiempo para 9 de Julio, hasta que conocí a Alberto Hensel y me llevó a trabajar a Sarmiento. Hasta este año hice el carruaje de Sarmiento para la FNS", detalló destacando que la fiesta provincial es "un tiempo muy bonito para trabajar porque se hace con gente. Tal vez en una restauración trabajas sólo con la imagen que está ahí pero cuando empiezas a trabajar en el carruaje, lo haces de cero y es muy bonito".

Para él el arte es "algo maravilloso, en todas sus disciplinas" desde el teatro a la pintura o la danza, entre otros. Es el espacio donde la persona puede expresarse libremente, sin límites. Es por eso que como docente siempre le dice a sus alumnos que se animen a exteriorizar a través del arte.

"Yo les digo que se animen. Hoy por hoy pienso que el artes es lo único que nos queda para expresarnos libremente. Siempre les digo que se expresen, que nunca se se guarden las cosas y si encuentran un camino del arte mejor todavía. Es la única forma para expresarse hoy por hoy libremente. El arte es ver y transmitir", recomendó.

Finalmente agradeció a cada uno de los que confiaron en él y en su trabajo y destacó que no le "gusta sobresalir porque trata de hacer las cosas para uno mismo" aunque reconoció que "a veces es bueno un reconocimiento pero trato de ser una persona más resguardada, dedicado a la docencia".