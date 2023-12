Seguridad en San Juan: los Policías no podrán estar con el celular en la mano y deberán estar más atentos

lunes, 11 de diciembre de 2023 13:36

Los policías que estén en función, no podrán estar con el celular en la mano sino que deberán estar atento al control de las calles. Así lo aseguró el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien destacó que insistirá "mucho en el patrullaje y la gente en la calle".

"Me interesa que se vea el policía en una actitud activa sin celular. El celular es para comunicarse en forma privada. Vamos a insistir mucho que el policía no esté con el celular. Está previsto en la reglamentación interna de la policía que el uso de celular es una falta leve pero si es reiterada puede transformarse en una falta grave. Un buen policía no debe hacer uso del celular mientras trabaja", explicó a Diario La Provincia SJ.

Además indicó que el celular le saca la atención al uniformado mientras trabaja por eso es que promoverá que no lo usen. "No me gusta ver un policía desatento, que no esté atento a la calle. Hay que evitar el celular. El que lo controla le debe decir, una sola vez porque ya está en los cursos de formación. El policía no tiene que estar distraído, debe estar atento y en una posición de servicio a la comunidad. Es penoso ver a un policía distraído y aburrido", agregó.

Por otro lado, consideró que es necesario que siempre el efectivo esté capacitado "desde el momento que se dice ser policía hasta que se retira". "Un policía que no lee, no se capacita no rinde", finalizó.