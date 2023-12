Servicio técnico de electrónica: en San Juan preocupa el faltante de insumos

viernes, 1 de diciembre de 2023 22:17

La inestabilidad económica repercute en todos los rubros, sin embargo, hay un sector que mostró su malestar, ya que el panorama se agravó en las últimas semanas. En estos días registraron importantes aumentos y aseguran que hay faltantes de insumos claves.

Se trata del sector dedicado al servicio técnico, si bien la demanda laboral se incrementó, los referentes en el rubro afirman que el escenario económico repercute directamente. En pocos días, los insumos aumentaron notablemente y se agrava el tema de faltantes.

Uno de los referentes en el rubro, con más de 30 años dedicados a la reparación de distintos artefactos, Omar Alé, de Electrónica COA, sostuvo a Diario La Provincia SJ: “el panorama está difícil porque aumentaron muchos los insumos. En las últimas semanas hasta hoy una batería para alarma pasó de $10 mil a $23 mil". Luego, sumó que si bien registran una importante demanda laboral, hay muchos sanjuaninos que pidieron tiempo para retirar las cosas.

Además, advirtió que muchos clientes le pidieron tiempo hasta cobrar el aguinaldo para pasar por los trabajos. Alé insistió en que hay trabajo, pero aseguró que no hay circulante de dinero como en temporadas anteriores.

El referente con una larga trayectoria en el rubro destacó que otro de los insumos que registró importantes aumentos fueron las placas de televisores led, entre otras cosas. “Todo subió mucho, no hay relación entre el aumento y el dólar”, remarcó. También, contó que atraviesan un escenario incierto y detalló que hay varios proveedores que no están vendiendo mercadería. Esto complica directamente al sector de reparación. “Uno tiene que trabajar todos los días, y nos tenemos que restringir para cobrar la mano de obra. No le podemos subir a la gente el 100%”, explicó.

En cuanto al ranking de lo más demandado por los sanjuaninos para reparar se encuentra en primer lugar los televisores. “Hay mucha demanda para reparar televisores”, detalló. Respecto al costo de reparación subrayó que ronda los $1.000 por pulgada. “Eso no subió, lo que subieron fueron los repuestos”, resaltó.

Por último, en comparación al escenario del 2022, detalló que la demanda aumentó considerablemente. Y destacó que están muy expectantes, y esperan que el panorama sea positivo y mejore la situación puntualmente con los faltantes y aumentos de mercadería.