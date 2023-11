Gina Capelo, la artista que eligió San Juan para iniciar un proyecto sin fronteras

jueves, 9 de noviembre de 2023 14:47

"Actriz, bailarina y cantante, desde que tengo memoria". Así se define la magnética Gina Capelo. Alegre, curiosa y muy activa, desde que llegó a San Juan no dejó de atraer cosas buenas y que le demostraron que todo lo que planeó en su proyecto "Girando" fue acertado. Es que la joven, oriunda de Buenos Aires, eligió la provincia para iniciar su recorrido por el país que la llevará a fusionar arte, turismo, gastronomía y sus vivencias que serán compartidas en sus redes sociales. ¿Por qué eligió la provincia cuyana y qué ha vivido hasta el momento? Ella misma lo cuenta a Diario La Provincia SJ en una distendida charla.

Gina es cantante y compartirá su talento en San Juan. Fotos: Maximiliano Huyema- Diario La Provincia SJ.

"El viajar se convirtió en pasión cuando empecé a hacer giras con teatro para escuelas en el interior. Fui a pueblos con 500 habitantes a actuar en instituciones en el medio del campo. Quedé fascinada con esa experiencia. Entonces, empecé a fusionar lo artístico con los viajes y las herramienta que me dio mi carrera en Relaciones Públicas y Marketing Digital así como Diseño Gráfico. Fue así como se vinculó con marcas en la creación de contenido. Fusioné todo e hice el logo de mi proyecto Girando, las gráficas, las presentaciones... todo atravesado con mi impronta", comenzó su relato.

Detalló que el proyecto "tiene como finalidad unir culturas, conocer y llevar mi arte y ser el canal de expresión para mostrar, más allá de una provincia. Porque una sabe que cuando va a un lugar lindo, seguramente comerá bien, el lugar será hermoso y el paisaje bello, pero lo que uno disfruta de ir a un lugar es la experiencia, realmente. Ver con quiénes uno se encuentra, la gente que conoce, cómo se siente sentado en un restaurante".

Con todo su proyecto sólido y armado, Gina apostó a la autogestión. Es decir que, antes de viajar a un destino y una vez en él, teje redes para poder resolver desde alojamiento y pasajes hasta tours turísticos, gastronomía y shows, combinando creación de contenidos, canjes y presentaciones artísticas.

"Me reconozco obsesiva con el proyecto y me digo que una tiene que tener la estructura para poder romperla. Fui armando todo: desde un Excel hasta empezar a consultarle a Fede por cada lugar que me interesaba conocer para ver cómo me organizaba, ya fuera por cercanía o ruta. Estoy detrás de cada detalle; hago todo: desde la edición y el diseño; programo contenido, escribo los textos para redes apelando al humor, a lo emotivo. Llamar a cada persona y ser yo quien se presente y arme el contenido. Quiero que el proyecto crezca pero siempre con mi impronta", afirmó.

Lo que fue un pilar para venir a San Juan como primer destino fue el chef Federico Castro, a quien conoció participando del reality gastronómico Pasaplatos (ElTrece). “Cuando Fede nos mandaba fotos del dique, me decía a mí misma: "quiero estar ahí". Fue perfecto para empezar el proyecto Él me recibió y dio todo su apoyo. En un proyecto en el que me propongo salir sola a todos lados, que el primer destino sea con un gran amigo y que me abra una agenda amplia, es enorme. Las personas que encontré y crucé me recibieron con mucho amor, en San Juan", dijo feliz.

La bienvenida

Gina llegó el 1º de noviembre y confiesa que “hice tantas cosas que creo que estoy hace un mes. Estuve en Barreal… ¡no puedo creer el cielo que tiene! ¡Es una belleza! También fui a bodegas, a degustar quesos de cabra y me mostraron cabritas recién nacidas; casi me muero de la ternura. También organizamos todo para cocinar con la Cordillera detrás, en Barreal. Hicimos empanadas con Fede; con su receta".

En el Gran San Juan, por otra parte, cuenta "estuve en una reconocida heladería artesanal y también, en el Estadio Cerrado haciendo nota sobre el hockey y también la importancia que tiene el deporte en la provincia. También conocí la Casa Natal de Sarmiento, el Teatro del Bicentenario y hasta fui a una fiesta".

Además, siguió detallando que "conocí los diques y fui a Pismanta. Allí hay un volcán apagado desde la era Terciaria y está en tierras privadas. La dueña era una mujer que fue mi jefa y a la que quería mucho. Lamentablemente falleció hace poquito. Ella me lo quería mostrar y no lo pudimos concretar. Fundó una empresa de cosmética termal y de ahí, se extrae el fango y agua termal para sus productos. Era algo que tenía pendiente conocer, emocionalmente hablando".

Más allá de sus viajes, pudo cumplir con otra faceta. Y es que Gina ya se probó como cantante ante el público sanjuanino y actuó en el anfiteatro El Globito. “Me pareció hermosa la idea y ahora estoy cerrando algunas presentaciones para el fin de semana y cantar en algunos locales gastronómicos. ¡Es tan gratificante ver mi proyecto por fuera de una presentación! Que hoy esté pasando es muchísimo. Veo cómo crece el contenido, la cuenta, la interacción con la gente y el feeback, es un montón", señaló.

Mi querido San Juan

No solamente se puede ver el recorrido y las experiencias de Gina en sus redes sociales (ver abajo), sino que por las calles se la puede ver en su Ginamóvil. Fue una sorpresa que le tenía preparada Federico Castro que ploteó su auto para que la joven recorra la provincia y la gente la identifique.

"San Juan es una provincia llena de amor, color, con gente muy amable dispuesta a a abrirte los brazos. Se vive de otra manera en relación a Buenos Aires. Me adapté para bajar mil cambios y hablar y andar con otro ritmo. Fue muy lindo. Las recomendaciones que me daban quienes me recibían; esa mano solidaria que tienden que es tan linda… Es una provincia hermosa, rica para explotar en muchísimas cosas que quienes no las conocen, tienen que hacerlo. Ojalá que la misma provincia fomente más el turismo, esta industria libre de humo que tiene paisajes únicos y preciosos. No sabía de la belleza que tenía esta provincia y estoy muy contenta de haber tomado la decisión de venir".

Girando, Girando

Los perfiles de Instagram en los que Gina comparte su recorrido por San Juan son: gi_rando y gina_capelo

Agradecimiento especial: Teatro Municipal de la Ciudad de San Juan, por la locación fotográfica.