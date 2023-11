Empresarios y referentes del comercio fueron distinguidos con el Diploma de Honor del Senado

miércoles, 8 de noviembre de 2023 20:03

Con motivo de la celebración del Día del Comercio, el presidente de la comisión de Industria y Comercio, senador por San Juan, Roberto Basualdo, encabezó hoy la entrega del Diploma de Honor del Senado a empresarios y empresarias referentes del sector, en las temáticas de responsabilidad social empresaria, historias inspiradoras, innovación, comercio exterior, industria y comercio directo, comercio electrónico, emprendedores y emprendedoras; hombres y mujeres de diferentes regiones de nuestro país. También se destacó la importancia del sector en la actividad económica Argentina como generador de puestos de trabajo. De la jornada participaron también la senadora Guadalupe Tagliaferri, la secretaria de la comisión de Industria y Comercio, Laura Aira; familiares de los homenajeados y equipos de trabajo.

“Es un orgullo poder distinguir hoy a figuras destacadas del comercio. Yo soy un amante del comercio, de todo el sector, son generadores de empleo genuino, que se esfuerzan por tomar un empleado más, por seguir creciendo. Yo siempre digo que nací en un changuito de supermercado porque mi padre tuvo un comercio en el que me crié y luego yo continué con el negocio. Los admiro porque sé lo que es estar atrás de un comercio, lo bueno y lo malo. Las satisfacciones y las amarguras”, sostuvo el senador Basualdo. Y agregó: “Esta distinción es para incentivarlos y ponerlos de ejemplo para que muchos copien lo que han hecho ustedes”.

“En la última distinción que tuvimos un emprendedor nos decía, “no quiero que me den una mano, quiero que me saquen la mano de encima para poder crecer” y esto es lo que tratamos de hacer, escucharlos, ayudarlos, sacar leyes para su beneficio y no que los perjudiquen”, destacó Basualdo.

Por su parte, la senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Guadalupe Tagliaferri, expresó: “La Argentina crece, la Argentina subsiste, la Argentina tiene trabajo y producto bruto interno por ustedes, y por millones más que todos los días se levantan a la mañana, que no duermen, que buscan continuamente como mejorar lo que ofrecen. Nuestro rol como legisladores es importante para las normas, pero nada se compara al esfuerzo que hacen ustedes y sus familias para abrir esos comercios cada día, aún en épocas de tanta incertidumbre. Tienen mi admiración”.

Los homenajeados fueron: Francisco Zoroza, director de Asuntos Corporativos de CARREFOUR, por la implementación de la “Hora silenciosa”; esta postulación fue propuesta por Paulo Morales, presidente de la Asociación Civil TEActiva, y se trata de una iniciativa que se lleva a cabo en todas las sucursales del país, busca reducir estímulos que pueden molestar a las personas con sensibilidad sensorial, en especial a los autistas. Para brindar un ambiente de compra agradable para ellos y sus familias, y para quienes prefieran lugares con menos ruido, sin música fuerte ni luces altas.

Además, fueron distinguidos Damián “PIPA” Nogaro, fundador de PUPPIS, primer supermercado para mascotas; Omar y Antonella Marini, presidente y directora de MON AMI; Renato “Tato” Giovannoni de Florería Atlántico; Néstor y Carlos Sarthou, fundadores de la guardería náutica e isla recreativa Sarthou; Mariano D´Anna, presidente de la Revista Retail; Horacio Jack, presidente de Grupo Jack; Esteban Wolf, dueño de Chocorísimo; y Silvia Yafar, dueña de Money TUR, emprendedora e innovadora en el mundo del turismo y como dirigente gremial empresaria. Creadora de las noches de luna llena en Ischigualasto, hace 23 años, el emblema turístico de la provincia de San Juan generando una experiencia única.

Asimismo, postulado por Ernesto del Burgo, presidente de PUNTO CLUB, se distinguió a Daniel Saramaga, dueño de Patagonia Flooring. También recibió el diploma de honor Diego Staropoli, dueño de Mandinga Tattoo, empresa que realiza un tatuaje artístico que reconstruye la areola mamaria a mujeres que padecieron cáncer. Ya realizó más de 3.000 reconstrucciones. Su mamá y su abuela fueron su inspiración, porque padecieron esta enfermedad.