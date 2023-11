Vacaciones en la Costa: pese a que no hay precios cerrados, los sanjuaninos reservan paquetes

martes, 7 de noviembre de 2023 07:38

El período de vacaciones de verano está muy cerca y los sanjuaninos que quieren vacacionar en las playas argentinas están consultando precios y haciendo números. Con ello, se conocieron las primeras cifras que se necesitarían para cubrir viaje, hospedaje y gastronomía, como servicios básicos y la constante: los valores no están cerrados sino sujetos a una actualización.

Acerca de los precios, el presidente de la Cámara de Turismo de San Juan, Ariel Giménez Bacur destacó a Diario La Provincia SJ que las consultas se multiplican y se advierte una característica. "Los precios de los diferentes paquetes no están cerrados; más bien hay que hablar de finales abiertos. Las tarifas no pueden confirmarse aún ya que los prestadores nos van cambiando los valores. Los tarifarios que nos pasan quedan desactualizados cada semana. Esto pasa con los hoteles y sus prestaciones; además del transporte que se ve afectado por aumentos sucesivos del combustible. No obstante, se están concretando las primeras reservas".

Con ello, marcó que las agencias de viaje armaron paquetes, de acuerdo a las preferencias de los sanjuaninos, con precios tentativos. "Así, la gente sabe que esos valores se van a ir actualizando y también, saben que una vez que pase el balotaje, esta situación podría cambiar. Los mismos prestadores nos plantean esperar a que pasen las elecciones; ha sido la constante en este año.

En este escenario, el paquete clásico que eligen los sanjuaninos ronda los $300.000 cuando en el verano pasado, rondaba los $100.000. Hablamos de una propuesta de 10 días y 7 noches, en hoteles de 3 estrellas con media pensión, con traslado en colectivos y coordinación.

En la preventa, que finalizó el 31 de octubre, proponía para alojarse en Mar del Plata en un hotel de 4 estrellas, 7 noches, media pensión y viajar en colectivo coche cama, valores alrededor de $320.000 por persona. Servicios adicionales tenían, además, un costo de $10.000 por persona y los niños pagaban paquete completo desde los 3 años.