"Te fuiste siendo un héroe": compañeros despidieron al joven que murió ahogado en Jáchal

martes, 7 de noviembre de 2023 10:35

Los compañeros de Secundario de Facundo Nuñez (20), uno de los jóvenes que murió ahogado en un canal de Jáchal, le dedicaron un sentido mensaje. El grupo egresa este año y transitaban las últimas semanas juntos, con lo que esta pérdida los dejó muy conmovidos.

"Hoy (por este lunes), te despedimos compañero y amigo. Te vamos a extrañar; que llegues con tu patineta y toques la puerta y esperes el profesor te diga: "Pase Nuñez", si no no pasabas. Vamos a extrañar que nos dictes clases, que nos retes porque estábamos con el celular. Cómo te vamos a extrañar al loquito de curso ya no va ser lo mismo el curso sin vos, Facu", resaltó Camila, en representación de sus compañeros del CENS Mariano Ianelli.

Marcó que "pensábamos despedirnos en el acto de egresados, Facu. La promo 2023 va a tener un angelito. Nos veremos pronto, Facu. Nos uniste a todos como vos lo querías. No te merecías irte tan pronto pero te fuiste siendo un héroe. No es un "hasta siempre" es un "hasta pronto, compañero", señalaron con fotos del curso, en momentos compartidos.

También en redes sociales se expresó Patricia, la directora del CENS, apenas confirmada la triste noticia. "Vuela alto Facundo.....anoche te luciste en nuestro stand, estabas tan feliz que nos hiciste reír toda la tarde- noche con tus ocurrencias. Esa despedida de anoche "hasta luego señora directora" ahora entiendo, partiste, te adelantaste, tu partida tan repentina nos deja consternados...cómo seguir...cómo continuar preparando ese GRAN DÍA ...EL ACTO DE EGRESO... qué tristeza", destacó la docente.

Acompañó el texto con un video en el que se ve a Facundo en una muestra de la oferta educativa de los CENS, explicando las propuestas y los requisitos a personas que pasaban por el stand.