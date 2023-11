En San Juan aseguran que hay crisis en la producción de chorizos y salames

lunes, 6 de noviembre de 2023 12:53

La Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines (Caicha), aseguró el fin de semana que “las dificultades para abastecerse de insumos del exterior ha llegado a un límite tal que está causando un colapso operativo del sector”. En este escenario, desde San Juan advirtieron que la situación es compleja y que se atraviesa una crisis en la que no se ve el horizonte.

"La Cámara Argentina de productores de embutidos y chacinados manejan volúmenes mucho más importante y ahí la traba es mucho más grande. Lamentablemente el sector va a pasar por una crisis importante sino se libera cuanto antes el mercado que no tiene perspectiva de liberarse, salvo que saquen un conejo de la galera y no sabemos cómo", lamentó Alberto Escales de Embutidos Papotti en radio AM1020.

El empresario aseguró que el problema no radica en la carne sino en los insumos que se usan para fabricar los chorizos y salames. En este escenario los aumentos que se han producido en poco tiempo son abismales y hay faltante de la materia prima para producir que es la tripa sintética.

A manera de ejemplo, en julio de este año el clavo de olor costaba 6.300 pesos el kilo y ahora 17 mil pesos el kilo. Es decir, en 4 meses aumentó 170%, mientras que la nuez moscada entera (que se usa para el chorizo) se pagaba a 14 mil pesos en julio y ahora a 36 mil pesos. En el caso del clavo de olor la suba ha sido mucho más, alcanzando a 1.500%. "El clavo de olor es superior porque son productos asiáticos. La pimienta es de Brasil", señaló.

Luego agregó que si se hace "una compra quincenal. 80 mil pesos en julio ahora de 230 mil pesos. El que termina pagando todo esto es el cliente y sino la empresa cierra".

En la industria de la carne, nuestro país es muy fuerte. Los gremios han obtenido importantes logros y me parece perfecto", explicó el empresario sanjuanino quien aclaró que ese incremento también pesa al momento de colocar los valores de los embutidos. "Es el cliente que termina pagando el desorden de la economía", lamentó destacando que al precio también se le suma la electricidad que viene con 50% de aumento y la carne que el incremento llegó a 13,5% el último mes.

"Nosotros no podemos alterar ninguno de los insumos, dejamos de ser lo que somos. El producto nuestro tiene estos costos y no trabajamos con productos alternativos porque no sabemos manejarlo", aclaró.

Por último destacó que la tripa de cerdo es importada y es la que se usa para el chorizo porque en Argentina no se produce tripa de cerdo. La que viene es sintética y se usa para el salame. En cambio sí hay tripa de vaca pero no es útil para este producto. "Me acabo de comunicar con el importador y todavía no tiene noticias ni sabe si van a tener. Nosotros seguimos comprando todas las especies", finalizó subrayando: "lo único que tenemos en falta es el salame".