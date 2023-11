Quiebre de stocks y largas cadenas de pago: la compleja situación de los farmacéuticos en San Juan

domingo, 5 de noviembre de 2023 22:09

Farmacéuticos de San Juan transitan un panorama complicado en esta segunda parte del año. Si bien no registraron faltantes importantes de mercadería, lo que les preocupa y uno de los inconvenientes más importantes tiene que ver con el plazo de pagos de las obras sociales y puntualmente con Obra Social Provincia –OSP-.

El referente en el tema, Carlos Otto, de Asociación Propietarios de Farmacias de San Juan sostuvo que recién están terminando de cobrar lo que se vendió en el mes de julio. “Eso ya está afectado por el aumento de precios de la devaluación y los otros precios que se fueron produciendo hasta el día de hoy que fue del 45%, aproximadamente”, destacó Otto a Diario La Provincia SJ.

Posteriormente, sumó que “esa pérdida de valor con respecto a lo que estamos cobrando para poder reponer la mercadería provoca un quiebre de stock, que no nos permite reponer”. Luego, destacó que esto no les permite mejorar la situación y destacó: “estamos muy complicados desde ese punto de vista, ya no podemos tener las 4 cajitas que teníamos para atender inmediatamente, estamos pudiendo llegar a 2. Es algo que nos tiene realmente preocupados y afectados”.

El profesional subrayó que lograron con muchas prepagas y obras sociales sindicales bajar el plazo de pago. “Pero la más importante que tenemos en San Juan, como Obra Social Provincia, seguimos con un esquema muy rígido en cuanto a los plazos y eso realmente nos tiene muy afectados”, explicó el presidente de Asociación Propietarios de Farmacias de San Juan.

Ante este escenario, desde la asociación presentaron una nota y les contestaron que en vez de adelantarles un 50% a los 15 días hábiles iba a ser un 60%, pero en realidad es una decisión unilateral que no fue muy útil para el sector. “El sector está necesitando algún otro cambio”, subrayó.

Por otro lado, respecto a los aumentos, detalló que registraron uno en agosto, en el resto de los meses no registraron aumentos significativos, y en los primeros días día noviembre registraron un aumento que ronda entre el 8% a 9%, que es por debajo de valor de la inflación. “El medicamento viene por ahora por debajo del valor de la inflación”, comentó.

“Nosotros tenemos que tener cadenas de fríos, heladeras, refrigeradores, la electricidad pasa a ser un factor importante. Los salarios también sufrieron las actualizaciones lógicas para que el trabajador no quede afuera del esquema por la inflación. Si nuestro bien de intercambio no tiene los aumentos necesarios se va hacer muy difícil mantener la farmacia”, cerró.