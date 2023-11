Loana Chirino, la sanjuanina que sorprendió en la moda y proyecta una carrera internacional

domingo, 5 de noviembre de 2023 12:45

"La moda es una forma de expresión y un arte que es para todos y a la vez, muestra de la personalidad única. Refleja tu esencia", así define Loana Chirino (17) a su vocación. Con menos de 20 años, confeccionó las bandas para las candidatas de Miss Universo Argentina, evento que se realizó en San Juan, y comenzó a dar forma a su vocación. El siguiente desafío, tras ser parte de eventos internacionales, es estrenar su primera colección completa en 2024. En tanto, su marca es parte de eventos locales y recibe halagos por sus creaciones.

Loana, además, ya conoce las pasarelas internacionales. Fue parte de una edición de Fashion Week en Chile y participó de distintos eventos con repercusión nacional e internacional. En los primeros pasos, reconoce que se sintió nerviosa pero lo logrado fue inmenso. "Conocí a muchas personas influyentes y claves en la industria de la que quiero ser parte. Me interesa saber cómo es el ambiente y cómo se manejan. Miss Universo Argentina fue muy lindo y me abrió muchas puertas para instalarme con mi marca y diseño. Estoy muy feliz y agradezco mucho a Matías Sambrizzi, quien me acompañó en el modelaje y en darme oportunidad en el diseño. Me convocó a ambos eventos y ayudó en esta proyección. Tomando en cuenta lo vivido, además de la moda voy a estudiar idiomas, el año próximo, para tener más herramientas cuando viaje fuera del país. Quiero proyectarme fuera de Argentina", contó entusiasmada a Diario La Provincia SJ.

"Con respecto al diseño, siempre me gustó apostar a probar. Empecé interviniendo la ropa, sumando perlas o pintando prendas y después, me interesó la alta costura. En ese momento, fue mi abuela materna Susana quien me ayudó a dar los primeros pasos. Me enseñó a coser y a usar la máquina. Después, comencé a capacitarme en cursos", destacó. En su elección hay mucho de legado, ya que en su familia materna la costura y el diseño se desarrollaron entre generaciones.

Hoy cuenta con capacitaciones en corsetería y corte y confección y actualmente, apuesta a formarse en textil e indumentaria. "No dejo de aprender. Me entusiasma mucho esta carrera; ha sido una decisión fuerte y que me encuentra en un momento clave. Estoy terminando la Secundaria en el Colegio Juan Pablo II y ya decidí que quiero seguir esta vocación. Quiero seguir adelante", agregó.

Su primer diseño importante en vestidos lo va a lucir muy pronto: "lo primero que terminé fue mi vestido de egresada y lo estrenaré el 16 de diciembre. Cuando lo vi terminado prácticamente, mi primera reacción fue emocionarme y llorar. Fue cuando me cuenta que en serio me gusta diseñar indumentaria y quiero dedicarme a esto con todo".

En esto, la familia de Loana ha sido un fuerte apoyo: "son una bendición y lo agradezco muchísimo. Tanto en el Fashion Week en Chile como en otros viajes y ni hablar cuando supieron mi vocación. Ahorraron para ayudarme a comprar las telas y todo lo necesario para poder hacer mi primera colección".

Lo que viene y un ángel especial

Loana se concentrará en un nuevo desafío: crear su primera colección para novias. "Me fascina y es una meta. Creo que hay mucho para hacer. Me entusiasma ganar en experiencia y en capacitación. Agradezco poder crecer en el diseño y también, poder modelarlos en pasarela", confesó.

En esta primera experiencia, realizar su vestido de egresada le dio confianza. "Pese a que a la par iba realizando otras actividades, en una semana lo tenía prácticamente listo. Voy trabajando sola pero siempre con el apoyo de mis profesores", confesó. Loana y el recuerdo permanente de su hermano Lautaro.

En ello, ella siente que tiene un apoyo especial. "Mi hermano Lautaro Chirino (fallecido en un choque en febrero de 2015 y cuyo caso originó la asociación Familias del Dolor y la Esperanza) siempre está. Esto que sigo también es por él. Es más, en mi marca, el logo son mis iniciales L. C. que también son las de él. Fueron detalles y señales que me demuestran que está presente. Siempre, en diferentes momentos, le pido que me ayude y lo siento cerca", confesó.

Y anticipó: "el año próximo, quiero estar con mi colección en las pasarelas locales y nacionales. Y en cinco años, el salto a la vidriera internacional".