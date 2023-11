Barrio de IPV en Sorocayense: vecinos reclamaron por falta de respuestas

jueves, 30 de noviembre de 2023 12:12

Los resultados del sorteo de 58 casas del barrio El Puerto, construido por IPV en Sorocayense generaron un sostenido reclamo de casi 40 familias. Aseguran que sólo 5 empadronados son de la localidad calingastina y pidieron una respuesta. Este jueves, cortaron momentáneamente la Ruta 149 y al mediodía, seguían apostados a la vera del camino.

"El intendente tenía que gestionar una audiencia con el gobernador Sergio Uñac y no nos da respuestas. Dice que no le dan fecha, que los funcionarios están de viaje. No tenemos nada y por eso, salimos a reclamar", expresó Yenifer Rodríguez, una de las manifestantes, a Diario La Provincia SJ.

El reclamo viene prácticamente desde el día del sorteo de las viviendas, que fue parte del mega proceso de IPV, a principios de noviembre. El pasado 14, un grupo de familias tuvo una reunión en Centro Cívico y se manifestaron en Casa de Gobierno. "Tuvimos una reunión con el director de IPV, Marcelo Yornet y nos acompañó el intendente Jorge Castañeda y el concejal Adolfo Ibaceta. Fue una reunión tensa y no tuvimos respuesta a nuestro reclamo. Además, no nos sentimos apoyados por Castañeda y tanto él como Yornet se enfocaron en que hagamos planteos a la nueva gestión que asumirá en diciembre", dijo Yenifer en esa oportunidad a este diario.

Además, señaló desinteligencias en la convocatoria: "vinimos 19 familias pero sólo participaron 6 de la reunión. El concejal nos ha respaldado y el intendente nos dio la espalda. Ayer nos dijo que desde IPV, Yornet había pedido que asistiéramos 15 familias y hoy, el funcionario lo desmintió. Necesitamos una solución; nos sentimos decepcionados y por eso iremos a la Casa de Gobierno. Esperamos que el gobernador nos reciba y escuche. Nos hubiera gustado que Castañeda nos hubiera acompañado".