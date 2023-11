Sanjuanina extravió disfraces para jardines de infantes y los busca con desesperación

miércoles, 29 de noviembre de 2023 16:50

Desde las últimas horas, una sanjuanina vive momentos de angustia y desesperación por el extravío de una bolsa con disfraces que son el fruto de muchas horas de trabajo y compromiso, que debía entregar a mamás de un jardín de infantes para el acto final de cierre de año.

Se trata de Vanesa Aracena, una mujer que vive en Iglesia y que viajó desde allá a la Ciudad de San Juan para hacer entregar de disfraces para pequeños de nivel inicial de dos jardines de la provincia. Trabaja como modista y para la ocasión había confeccionado una gran cantidad de trajecitos de minions para nenas y varones, de cebra, osos y de danza brasilera para el acto de fin de año.

Sin embargo, al entregar parte de su trabajo de uno de los establecimientos educativos y dirigirse en remise a hacer una segunda entrega, sufrió el extravío de la bolsa con disfraces y pide ayuda para encontrarlos. "Subí muy apurada a un remise y vi que decía en la puerta 'Taxi San Juan' y fui hasta Concepción. Le pagué en efectivo al chofer, me encontré con mi clienta, nos pusimos a contar los disfraces y vi que me faltaban, y noté que me faltaba una bolsa. Aparte llevaba mi bolso de viaje y otros disfraces que no era para jardines", contó la mujer a Diario La Provincia SJ.

En ese momento, llamó a la base de la remisera y le dijeron que era difícil saber qué remise era ya que no tenía el número de licencia. Posteriormente, acordó volver a comunicarse para saber si habían novedades, pero hasta el momento no logró hallar los disfraces.

"Creo que puede hacer caído entre el asiento del chofer y la parte trasera. Tuve que volver a Iglesia a las 16 horas en el único colectivo que podía e hice la publicación para contar lo que había pasado. Las mamás empezaron a compartirlo a ver si alguien encontraba la bolsa y si aparecían. Había 11 disfraces, entre ellos conjuntos de los minions, de remera y jardinera; vestidos de cebra con tutú; mamelucos de osos; y mangas y blusas brasileras para baile", detalló Vanesa.

Solo en materiales para confeccionarlos, la iglesiana mencionó que tienen un valor de $70.000 sin incluir mano de obra. Pese a ello, cuando llegó al departamento alejado, volvió a comprar los materiales y trabajo durante toda la noche de este miércoles para volver a confeccionarlos y enviarlos a la Ciudad para cumplir con la entrega.

"Sigo trabajando en eso, la presentación de los chicos es el jueves y sólo me quedan tres para entregar la totalidad de los que faltaban. Por favor, quienes los hayan encontrado, ojalá los puedan devolver ya que los materiales pueden volver a ser usados", cerró con angustia. Quienes deseen comunicarse con Vanesa Aracena, pueden hacerlo al 2644 84-4082.