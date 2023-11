Supermercados de San Juan: denuncian que no se exhiben precios de productos y hay aumentos del 40%

jueves, 23 de noviembre de 2023 10:28

Desde Defensa al Consumidor advirtieron que los supermercados y locales de venta mayorista están generando situaciones que no están permitidas y por eso pueden ser sancionados. Según indicó Daniel Pérez, desde dicha entidad, se han registrado hasta 10 góndolas con productos sin precios y lo que es peor un comercio tenía un cartel que advertía que los valores debían consultarse en caja, algo que va contra la ley.

"No tendría que haber inconvenientes pero sí está pasando. Estamos encontrando en algunos Mayoristas que hay carteles que dicen que los clientes pueden encontrarse con productos que no tienen precio pero pueden preguntar en caja. Todo producto que se exhiba en góndola y vidriera debe tener un precio y debe ser el mismo que se cobre en línea de caja", explicó Pérez en radio AM1020.

A partir de esto se han "hecho muchas infracciones porque no se respetaba el precio de góndola con el de caja". Y la mirada se focalizó más los comercios mayoristas en la provincia donde hasta el momento se "venía trabajando conforme a lo que corresponde". "Esa actitud duele porque venimos trabajando bien con mayorista y saben que no lo pueden hacer", apuntó.

"Ellos deben poner el precio que sea, por más que sea alto. El consumidor debe verificar en la góndola si lo lleva o no", aclaró Pérez quien destacó que "esto se refleja en multa porque no lo deben tener". Además informó que "no están llegando productos de Precio Justos y hay una especulación muy fuerte".

Pérez explicó que los precios aumentaron esta semana en el orden del 40% en los productos.