Obras Sanitarias denunció el ingreso a planta de numerosos empleados "totalmente nuevos"

El sindicato de Obras Sanitarias San Juan denunció el ingreso de personas "totalmente nuevas" a la planta permanente de OSSE. Diego Martín, secretario general del sindicato, apuntó directamente al nuevo presidente de OSSE, Mauricio Ibarra, quien habría hecho la incorporación desmedida.

"Hasta ayer ingresaron 22 personas. El presidente me dijo que iban a ser 35. En un principio el número era superior", comenzó explicando en radio Sarmiento. Luego señaló que los empleados fueron puntualmente los que manifestaron su preocupación a los delegados del sindicato. A partir de ahí se evaluó la situación y fueron convocados por Ibarra para hablar.

"Tuvimos un diálogo cordial y en las 2 oportunidades nos dijo el nombramiento. Le dijimos que no porque es imposible ese número... él veía la necesidad de cubrir cargos laborales. Decía que faltaba gente, en lo cual no estamos en desacuerdo con él. Obvio que hace falta gente pero no así", señaló Martín destacando que los que ingresaron "son totalmente nuevos".

La preocupación que manifestaron los trabajadores de OSSE es el ajuste y achique que esto luego pueda provocar en un contexto de crisis nacional. "Con el ex presidente se hicieron cosas pero el condicionante fue siempre la parte económica... se iban realizando cosas en la parte edilicia y siempre el condicionante era la parte económica", apuntó para luego lamentar: "veo con asombro que nuestros directivos no hayan informado bien la situación que estamos atravesando".