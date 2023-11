En temporada alta de eventos, aumentaron los precios de alquileres de trajes y vestidos de fiesta

jueves, 23 de noviembre de 2023 21:56

En medio de la temporada alta de eventos en San Juan, los comercios de alquileres de vestidos y trajes de fiesta reactivaron a pleno la actividad, pero con pequeñas subas en los precios de las prendas tras el balotaje. En un difícil escenario económico a nivel nacional, la opción por el alquiler de la indumentaria formal toma fuerza en la provincia.

En este marco, en la Galería Estornell, sitio que nuclea a varios de los comercios que se dedican a este rubro, se registraron largas filas de clientes en búsqueda de sus vestidos y trajes, y encontraron nuevos precios.

"Los precios ya no están tan accesibles como antes, pero comprar es más caro todavía. Ahora a gente pregunta más y regatea más. Los precios aumentaron porque todo es una cadena, los trajes aumentan y te obliga a subir, nosotros los comerciantes no aumentamos como deberíamos, vamos subiendo entre un 5% y un 7%, tratamos de que no impacte tanto en el consumidor", contó Matías de La Torre, a cargo del local "Elegante", a Diario La Provincia SJ.

En este marco, el referente aseguró que los precios en los alquileres de vestidos van desde los $15.000 a los $45.000 y precios similares se encuentran en ambos de hombre. "Hoy, el padre de familia que tiene la fiesta de egresados de un hijo, no solamente piensa en vestir a la familia sino también pagar la opción a cena, es mucho dinero", indicó.

En base a las preferencias de medios de pago, agregó: "Pagar con tarjetas de crédito se elige poco , sí lo hacen mucho por transferencias y tarjetas de débito".

En este marco, sobre las preferencias o tendencias que más se registran al momento de buscar prendas para eventos, aseguró que los jóvenes solicitan ambos de color negro con camisa, que suelen usar con zapatillas blancas. Por su parte, las chicas demandan vestidos de fiesta largo y familiares que los acompañan, los conocidos "Monos de vestir" que llegan en diferentes colores y telas.

Semanas atrás, según un relevamiento realizado por este medio, se conoció que los alquileres de trajes y vestidos partían de los $12.000 y escalaban a precios superiores a los $20.000.