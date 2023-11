El día que la tierra se partió: se cumplen 46 años del terremoto del 77

jueves, 23 de noviembre de 2023 15:09

Hace 46 años un fuerte terremoto sacudió a San Juan y marcó la historia. Sucedió el 23 de noviembre de 1977 y se conoce como el día que la tierra se partió en dos. Es que la imagen que quedó grabada en la memoria de muchos de los que presenciaron el fenómeno es precisamente la de la ruta partida producto del movimiento sísmico.

Pasaron 46 años y los recuerdos siguen muy vigentes. El epicentro fue en Caucete justo a las 6:23 de la mañana, y se cobró la vida de 65 sanjuaninos.

De acuerdo a los registros del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, su fase destructiva duró "demasiado tiempo" y quienes lo vivieron coinciden en que un "bramido ensordecedor" antecedió al violento sacudón que se registró cuando muchas personas aún no iniciaban su día.

El fatal terremoto se registró en el extremo sudeste de Pie de Palo, a una profundidad de solo 17 kilómetros. Por aquel entonces, las construcciones de adobe fueron las que sucumbieron ante el movimiento que borró la mitad de las casas de ese material.

Las cifras de los informes fueron contundentes y estremecedoras: Caucete estaba en emergencia con el 70% de destrucción. El movimiento alcanzó una violente magnitud de 7,4 en la escala de Richter y la intensidad fue IX en la escala Mercalli Modificada.

"En ese momento, se buscaba la seguridad y parecía que en Mendoza se podía estar más tranquilos. Parte de mi familia se fue hacia allá y con mi mamá y mi hermana, nos quedamos a cuidar lo poco que había quedado en pie", recordó hace unos años, una testigo de aquel día, Silvia Araya, a Diario La Provincia SJ.

Es que una catástrofe marca tanto en el momento de lo ocurrido como así también deja huellas inborrables para toda la vida. Es por eso que tanto Silvia como todo sanjuanino al que se le pregunta, y que vivió el hecho, la respuesta es casi la misma.

"Los gritos, un zumbido que parecía venir de la tierra y el olor a tierra eran los elementos como de una película de terror. Mi mamá me daba besos y me apretaba fuerte. No se terminaba más".

De acuerdo a un informe de Unidiversidad, "el terremoto de 1977 se asocia con el sistema de fallamiento Ampacama-Niquizanga, durante el cual se produjo ruptura superficial y un desplazamiento vertical promedio de 30 cm, según un relevamiento geodésico efectuado en 1982. También ocasionó daños al norte del Área Metropolitana del Gran Mendoza. En edificios altos de Buenos Aires, a más de 1000 km de distancia, se sintieron sus efectos apreciablemente".