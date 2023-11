"Vestí a la One": Moria Casán lució un vestido de un diseñador sanjuanino

miércoles, 22 de noviembre de 2023 07:49

Espléndida. Así se lució Moria Casán en la pista del Bailando y se llevó todos los elogios. La diva lució un vestido diseñado por un sanjuanino y alcanzó los elogios de Marcelo Tinelli.

Nicolás Estrada fue el diseñador que le dio su toco a la integrante del jurado del certamen de América. En la tonalidad del amarillo y con toques especiales dados por los accesorios, Moria se llevó elogios en el inicio del programa.

"Diosa, ícono argentino. Qué linda", expresó Tinelli al presentarla. Luego Moria compartió videos y fotos de su look a su cuenta de Instagram. Más tarde el mismo sanjuanino expresó su alegría por el logro: "Chicos, vestí a la ONE! Look para @moria_laone".