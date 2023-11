Fuerte reclamo de los vecinos de San Carlos para tener agua

miércoles, 22 de noviembre de 2023 07:32

Los vecinos de San Carlos salieron a la ruta este martes para reclamar por agua potable. Con carteles en sus manos, madres con sus hijos visibilizaron el problema para encontrar una rápida respuesta.

"No tenemos agua desde el lunes. No hay para darle a las criaturas ni para hacer la leche", expresó Ana una vecina del pueblo que se encuentra a 15 kilómetros al sur de Media Agua. Luego agregó, en una comunicación con el periodista Pepe Carpino, que "con el calor que hacía los niños lloraban porque no tenían agua".

En la tarde de este martes, la escuela de San Carlos abrió las puertas para que los padres pudieran sacar agua de ahí hasta tanto se resuelva el problema.