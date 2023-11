“Moda sostenible”, el emprendimiento de una sanjuanina que transforma el consumo de ropa

martes, 21 de noviembre de 2023 17:00

La moda circular, es un movimiento que desde hace años atrás viene pisando con fuerza dentro de las prácticas de economía circular, y que busca la re-utilización de prendas de vestir que actualmente se guardan o desechan, ocasionando un impacto negativo en el medio ambiente.

Bajo esa idea y atendiendo a la problemática, hace casi un año la sanjuanina Gabriela Albors inició IGEN, un emprendimiento sostenible de compra y venta de prendas de vestir de segunda mano a bajos precios, que revoluciona el consumo de ropa. Con un importante triple impacto social, económico y ambiental, busca que la contaminación por el deshecho de prendas de vestir disminuya en la provincia.

"La ropa que ya no usan o no quieren usar, nos lo llevan y le damos una segunda oportunidad a esa prenda. En un principio se recibían las prendas como venían, ahora tenemos un protocolo de que deben estar en perfecto estado, limpia y no dañada, de todos modos hago un proceso de sanitación de las prendas porque se asiste a las ferias, hay un showroom y deben estar bien", contó Albors a Diario La Provincia SJ.

En este caso, resaltó que quienes fueron conociendo el proyecto, se sumaron a un cambio en cuanto al consumo de indumentaria, en el que ven reflejado un bajo costo de las prendas que compran, además de la importancia que pasan a darle al cuidado y mantención de la ropa.

"Para las prendas hay una escala de valores, por ejemplo, un pantalón de jean no están a más de $10.000 nunca. La idea es que las prendas re-circulen, son prendas de marca, se busca no obtener mucha plata sino re-utilizar la ropa que está guardada o no tiene uso, sino eso va a un basurero. Hoy en San Juan tenemos un problema y es que la parte textil no se divide", sostuvo.

Y agregó: "En la época de fiestas, el proyecto tomó gran auge porque los vestidos de fiesta están a $150.000 por ejemplo, y en Igen se consiguen a $12.000 como mucho, de alta costura, de modistos sanjuaninos que están impecables".

El trabajo, lo realiza Gabriela junto al apoyo de su familia, y con ellos busca darle paso al siguiente objetivo del emprendimiento que es sumar al equipo a personas que recuperan su libertad tras estar privados de ella, como forma de reinserción social.

"La idea es poder trabajar con gente que está saliendo a la sociedad y que estuvo privada de su libertad, para que se sumen. Ese es el segundo paso que aún no lo llevamos a cabo, pero que queremos lograr, que tengan esa reinserción social. Es el segundo sueño de Igen y vamos por él", finalizó.