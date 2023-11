Un jardín de infantes de Jáchal, con el nombre de un querido pediatra

lunes, 20 de noviembre de 2023 18:40

A través de una ley aprobada por la Cámara de Diputados de la provincia, la Escuela de Nivel Inicial Nº 37 de Jáchal fue renombrada homenajeando el nombre del Dr. Antonio Washington Chávez.

Chávez fue un reconocido pediatra jachallero que atendió sin límites de días ni horarios cientos de niños y niñas, con su forma de ser tan particular y con gestos de grandeza y humildad, ya que no les cobraba la consulta a quienes él sabía que no podían afrontar los costos, además de otorgarles la medicación necesaria.

El “Negro” Chávez es recordado permanentemente y, a más de 10 años de su fallecimiento, "se lo sigue extrañando con mucho afecto y admiración", destacó el municipio.

Por tal motivo, "es que se decidió inmortalizar su nombre en dicho establecimiento educativo que recibe diariamente a cientos de pequeños y pequeñas, a modo de homenaje a un hombre que siempre luchó por el bienestar de nuestros hijos y nietos".

En el emotivo acto estuvieron presentes los hijos de pediatra; el intendente, Miguel Vega; parte de su gabinete, concejales y toda la comunidad educativa.