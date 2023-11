¿No gustó?: Mauri Nozica publicó un video tras el triunfo de Milei y estallaron las críticas

lunes, 20 de noviembre de 2023 15:04

Siempre, tras un hecho importante, Mauricio Nozica comparte videos de humor a través de las redes sociales interpretando a "la Glady". Y este lunes las elecciones no fueron la excepción. Sin embargo, la respuesta de la gente no fue la esperada y le llovieron las críticas

Pasada las 10 de la mañana, compartió el video en Instagram con el texto: "El país a elegido señores. Y la glady ya anda en unaaaa un poco de humor para empezar esta semanita!!". En ese material, se lo ve interpretando al personaje que siempre le dio éxito y haciendo alusión a un escenario que implica venta de órganos y dolarización de la moneda.

"¿Ya te privatizaron a vo'?", comenzó la Glady en el monólogo y luego agregó: "voy a la Carmen y le digo dame 2 semitas. Y me dice son '2 dólares'". En otro fragmento señaló: "le digo '¿no aceptas otros medios de pago?' y me dijo 'aceptamos órganos'".

Tras esto estallaron muchos de los seguidores que multiplicaron los mensajes de rechazo por esas expresiones y lo caratularon como "peroncho". A partir de esa repercusión, Mauri Nozica compartió una respuesta en su historia en Instagram.

"La cantidad de comentarios negativos que me ha traído el último video, impresionante. La gente diciéndome 'peroncho' ¡a mi!. Yo no los he votado nunca. Es humor y la gente que no lo entiende como tal, lo siento muchísimo. Es un personaje. No hago ni política. Me hago eco de los tantos comentarios que me llegan de todos lados", apuntó.

Luego confesó que desea "que a mi país le vaya bien". "Hacer humor con política siempre es un tema de doble filo. No hago mucho con política porque juega mucho la sensibilidad y te puede jugar en contra. Soy muy apolítico", apuntó reconociendo que "nunca" ha hecho política "porque no me gusta meterme ahí".

"Ganó Milei es un video para Milei. Si ganaba Massa, había video para Massa, si le gusta bien sino 'allá está la puerta'", finalizó.