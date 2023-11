Casi murió por COVID y decidió cambiar su vida: ahora recorre el país en bicicleta

lunes, 20 de noviembre de 2023 12:57

El 2020 fue un año que marcó a millones de personas en el mundo, entre ellos un santiagueño que estuvo entre la vida y la muerte. Como a muchos, el coronavirus marcó su vida y por eso decidió cambiar su rutina. Apostó a un sueño y San Juan se convirtió en uno de los tantos destinos que tiene en una hoja de ruta para ser feliz. Se trata de Gonzalo Novelli, un joven santiagueño que desde hace tres años, aproximadamente, recorre el país en bicicleta.

“Soy muy joven, tengo 24 años y estudié informática en mi querido Santiago, pero cuando me dió Covid en el año 2020 me enfermé mucho. Casi me muero. Decidí que tenía que hacer todo lo que quisiera en esta vida y empecé mi viaje”, comenzó relatando el santiagueño a Diario La Provincia SJ.

La particularidad, es que no está conociendo el suelo argentino a dedo, ni en auto. Él va en su bicicleta por toda la ruta. “Viajar en bici me permite conocer más, observar cada lugar con detenimiento. A San Juan llegué y un sanjuanino me vio que venía con la bicicleta cargada, me preguntó porque le llamó la atención y me dio alojamiento en su casa. Le gustó que haya venido a conocer su provincia y lo mejor, es de esta manera”, agregó.

Es así como las dos ruedas le permitió conocer la tierra del sol, se alojó en Rawson, pero pasó mucho tiempo en Capital. Fue a los diques y Ullum lo impactó. Luego tuvo su paso por la Difunta Correa. Allí conoció el viento zonda, que lo encontró en medio de la ruta de vuelta a la ciudad. Pero no lo detuvo.

“De la provincia no solo me llevó los lugares hermosos que conocí. Aprendí que los sanjuaninos son muy bondadosos y muy dados. Confiaron en mí para abrir las puertas de sus casas, cuando necesité agua, comida. Me voy muy agradecido y espero volver”, aseguró emocionado.

Además se fue maravillado con la cantidad de gente que le pidió que acercara su foto hacía la Deolinda, en sus redes sociales puso: "yo ya hice mi parte, ahora ustedes cumplan con la suya”.

En sus redes sociales, él va dejando todo grabado, y le comenta a sus seguidores cada cosa que le llama la atención de las provincias de nuestro suelo. Su objetivo es llegar al sur, donde daría por finalizado su viaje por Argentina y empezaría a conocer los países limítrofes. Aunque comentó que siempre es bueno volver a casa para reencontrarse con su familia, en el país del fin del mundo, del folklore, del asado encuentra un pedacito de hogar por todos lados.