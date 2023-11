Serenity superó un cáncer cerebral y quiere alegrar la Navidad con regalos para chicos oncológicos internados

domingo, 19 de noviembre de 2023 08:14

“Estoy contenta de juntar juguetes para los chicos. Ese es mi sueño: ayudarlos a ellos. Ya estoy haciendo pulseras de muchos colores”. Con una voz tierna y alegre, Serenity Flores (9) sólo piensa en convertirse en ayudante de Papá Noel para llevar regalos a los chicos que pasarán Navidad internados en el Servicio de Oncología Pediátrica del Hospital Rawson. Para ello, la nena, que superó un cáncer cerebral y conmovió al país con su gesto de hacer pulseritas mientras estaba en ese nosocomio para ayudar económicamente a su familia y después movilizó la campaña "Una casa para Serenity", convoca a quien quiera colaborar en esta misión. La mueve el amor y también, el agradecimiento: quiere repetir el gesto que tuvieron con ella cuando luchaba por ganarle a la enfermedad.

Serenity con su mamá Carina, su hermana Trinity y su "ángel" Pato Rossomando. Fotos: Maximiliano Huyema- Diario La Provincia SJ.

Recordó los regalos que los sanjuaninos le llevaban cuando pasaba días dolorosos y largos, internada en Oncología Pediátrica del Hospital Rawson. Cuando su caso se viralizó, le mostraron apoyo desde todos los puntos de San Juan y su carita llegó a los medios nacionales. La solidaridad en ella siempre pudo más que cualquier adversidad.

Esta campaña estaba planificada para el año pasado, pero una situación familiar los llevó a postergarla. Ahora, los regalos serán para los chicos internados en el área de Oncología Pediátrica y si es posible, a chicos internados en Pediatría del Hospital Rawson. "Mamma, este año quiero que vayamos a llevarle alegría a los niños del Hospital. Así como me dieron alegría cuando yo estaba en el Hospital, así quiero darles a ellos. Le contesté: ¡Vamos a hacerlo!. Hablé con Pato (Rosomando) y le propuse si nos ayudaba y nos dijo que sí. Su hermana Trinity se sumó a hacer pulseritas para regalar. Es su incondicional, está junto a ella siempre y es una guerrera más al acompañar y cuidar como oro a su hermana", contó a Diario La Provincia SJ, Carina Herrera, mamá de Serenity.

Serenity ya convocó a un equipo especial para ir al Hospital: además de sus papás y hermanos, Pato Rossomando (“su ángel”, según resalta Carina) y sus padrinos de tratamiento oncológico, Mariela y Daniel.

Para el proyecto ya hizo muchas pulseritas para regalarles para llevarles a los chicos. “Queremos invitar a los sanjuaninos a que se sumen a este sueño tan hermoso. Ella con toda su lucha, es lo que le sale de su corazón. Quiere despertar una sonrisa en los chicos que lo están pasando feo. ¿Quién más que ella sabe lo que se sufre ahí? Estuvimos 2 años en el Hospital y son fechas sensibles. Sabemos lo que es para Navidad en el Hospital porque no es solo ella, sino toda la familia”, resaltó Carina, orgullosa.

“Es su sueño, ama mucho a los casos de los chicos. También es un mimo para los papás que están allí y necesitan ver a sus hijos reír”, agregó.

Serenity no quiere que ningún niño se quede sin su juguete para Navidad, una fecha que genera ilusión en los pequeños. "Ella estuvo en ese lugar; nos enseña y para nosotros, es un ejemplo a seguir. A su corta edad, es muy madura. Ella se enfermó con 6 años y asumió el cáncer. Y entendió todo, desde el principio. Los médicos nos hablaban como si ella no comprendía y sí; todo lo sabía. Nunca le oculté lo que le pasaba y nunca le mentí", marcó. Y recuerda una frase que la dejó marcada, cuando Serenity despertó de una cirugía de 15 horas: “yo sé lo que tenía. Dios me lo dijo cuando me estaban operando y que volviera a mi cuerpo porque ya no tenía nada malo. Estaba sana” ¿Cómo no creer en lo que contó? Ella es una bendición de Dios".

Para la campaña solidaria tienen todas las expectativas en reunir muchos regalos para llevar. “Como madre y persona, no deseo que nadie pase por lo que nos tocó. Pero con la fe en Dios y el amor de la familia siempre unida, pudimos vencer todo. Mi hija nos enseñó a valorar la vida. Ahora, le pedimos a Dios que nos ayude a poder ayudar a otros. Queremos dar un poco del amor que recibimos en el peor momento. Queremos que sepan que el amor de la gente ayudó a que Serenity saliera adelante. Muchas veces, ella estuvo muy mal y me decía que no daba más. Le recordaba: "la gente reza y pide para que vos lo logres”, manifestó conmovida la mamá.

Cómo está Serenity

La pequeña sanjuanina enfermó con 6 años y tras 2 de tratamiento muy difícil, que incluyó quimioterapias, radioterapia y una cirugía de 15 horas, superó un cáncer cerebral.

“Está con controles con resonancia magnética cada 2 o 3 meses y ve a los oncólogos en ese mismo tiempo. También con un endocrinólogo ya que sus tiroides se vieron afectadas”, cuenta con felicidad, Carina.

En cuanto a su educación, sólo pudo llegar hasta la sala de 4 años de Nivel Inicial, de manera presencial. Luego, siguió con educación hospitalaria domiciliaria y acreditó Segundo grado, un logro inmenso para las maestras y su familia. “Si Dios así lo quiere, en 2024 volverá a la escuela con compañeros”, adelantó.

Ahora, comparte con su familia que cuando crezca quiere ser doctora “para salvar a todos los niños de lo que me dio a mí. Y quiero ser muy buena con ellos”.

“El mejor regalo que tenemos nosotros es que ella esté con vida y verla radiante con amor y sueños. Eso es impagable. Agradezco muchísimo a todos los que enviaron su amor; gracias a eso ella salió adelante. Luchamos contra todo; contra el diagnóstico del “no se puede” de los médicos. Le decía: “hija, sí se puede” y esa frase es nuestra: “que sí se puede. Dios es grande”. Pedimos una oportunidad más a Dios y a los médicos que le dieran y ahora, la tenemos a Serenity con nosotros: sana y feliz”, sentenció Carina, emocionada hasta las lágrimas.

Qué se puede donar

Se puede colaborar con juguetes, golosinas y cotillón. También ropa y calzado para chicos y alimentos no perecederos. Asimismo, les gustaría llevar dulzuras y tortas para que compartan los chicos con sus mamás.

Por otra parte, agradecerán donaciones o préstamos de trajes de Papá Noel, tanto para Serenity como para sus ayudantes, para caracterizarse al entregar los regalos. Esperan poder ingresar al Hospital, pero aguardan confirmación del nosocomio y los protocolos a seguir.

Para entregar donaciones, comunicarse al 264-6216520 (Carina Herrera) o al 264- 4474740 (Pato Rossomando).