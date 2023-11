¿Qué sucedió con el hijo de la Difunta Correa?: historiador hizo un gran descubrimiento

domingo, 19 de noviembre de 2023 00:00

La Difunta Correa es un símbolo de fe y devoción. La mujer que murió por agotamiento y sed mientras atravesaba el desierto, pero cuyos pechos siguieron produciendo la leche para que su pequeño bebé pudiese sobrevivir.

Cada año, miles de peregrinos llegan a la provincia para visitar su santuario, dejarle ofrendas, agradecerle milagros concedidos y pedirle protección. Pero siempre ha quedado una incógnita. ¿Qué fue de la vida de ese pequeño que sobrevivió en el desierto? El Mag. Carlos Moreno, reconocido historiador provincial, encontró una pista sobre qué podría haber sucedido.

Quién fue la Difunta Correa

Hay varias versiones sobre la vida y muerte de la "virgencita del desierto", y lógicamente, ninguna es oficial. La más extendida es que a principios del siglo XIX, Deolinda Correa vivía con su esposo Baudilio Bustos e hijo en la provincia de San Juan. Durante las guerras civiles y las luchas por la independencia, su esposo fue reclutado forzosamente para unirse a las filas de los montoneros y tuvo que partir, dejando a Deolinda sola para cuidar de su bebé.

En su desesperación por reunirse con su esposo, Deolinda decidió seguirlo, llevando a su pequeño hijo con ella. Caminó por el desierto durante días, enfrentando condiciones extremas y escasez de agua y alimentos. Desafortunadamente, en medio de esta travesía, Deolinda murió de sed y agotamiento en un paraje solitario conocido como "Vallecito" en nuestra provincia.

Algunos días después de su muerte, un grupo de gauchos que pasaba por el lugar encontró el cuerpo de Deolinda, pero para su sorpresa, el bebé estaba aún con vida, succionando la leche del pecho seco de su madre. Este milagroso acto de supervivencia y la imagen de Deolinda protegiendo a su hijo incluso después de la muerte conmovió profundamente a los gauchos.

¿Qué pasó con su hijo?

A lo largo de los años, decenas de investigadores han intentado responder esa pregunta y solo han conseguido testimonios orales con distintas versiones que incluso lo dieron por muerto. Sin embargo, un historiador sanjuanino, encontró un documento que podría ser la punta para descubrir el destino de esa criatura.

Como parte de su trabajo, el Dr. Carlos Moreno, revisa ejemplares de prensa y fue así como halló una nueva hipótesis. "Los diarios que consulté estaban en el Museo Gnecco, en donde guardaban la colección completa del segundo Zonda de Sarmiento. Me tocó relevar de febrero a mayo de 1862. Allí encontré que un tal Baudilio Bustos Correa vendía una casa a dos cuadras de la Plaza 25 de Mayo porque se iba a Córdoba", reveló en diálogo con Diario La Provincia SJ.

El periódico era del año 62, por lo que el hijo de Deolinda habría tenido aproximadamente veinte años. "El marido de la Difunta se llamaba Baudilio Bustos y este hombre que vendía su casa tenía no solo el mismo nombre sino que su segundo apellido era el de Deolinda. Es demasiada coincidencia en nombre y apellidos para la época", agregó.

“Si tomamos la postura que sostiene Horacio Videla de que todo el tema de la Difunta Correa se produce cuando tenemos la invasión del General Acha a San Juan en 1841 con la batalla de Angaco. Podemos decir que en 1862, el niño de la Difunta tendría entre 21 y 22 años, porque no sabemos específicamente cuándo nació. Para la época, tener veinte años ya era ser un adulto”, detalló Moreno.

Moreno no continuó investigando sobre el tema ya que esto debería hacerse en la ciudad de Córdoba para tratar de encontrar un documento que confirme su llegada e indique qué sucedió luego con él. "Tiene sentido que desapareciera su historia si vendió la casa y se fue. Fue muy impactante encontrarlo porque no hay otros documentos. Me hubiese gustado poder seguir esta investigación", sentenció.