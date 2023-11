Carolina, la profesional sanjuanina que ayuda a desterrar mitos sobre la tartamudez

domingo, 19 de noviembre de 2023 18:40

Desterrar mitos, informar y concientizar sobre tartamudez. Esos son los pilares en los que trabaja fuertemente una profesional sanjuanina, especialista en la materia. En este 2023, puso foco en poder seguir dando a conocer la temática y alcanzaron un objetivo clave en el ámbito de la Educación.

Se trata de Carolina Salguero, fonoaudióloga y especialista en Tartamudez, impulsora de numerosas campañas de concientización en las redes sociales. La profesional comentó que registraron un aumento de consultas, debido a que hay mayor derivación por parte de los pediatras. También, notó una importante demanda de adultos, que antes era poco frecuente. Luego, sumó que las escuelas cumplen un rol fundamental, ya que registró muchas derivaciones de este ámbito.

Salguero subrayó que actualmente predominan consultas en edades tempranas. Este fue un gran avance en la materia, ya que antes había un mito que decía que se debía espera para la atención. La profesional destacó que trabajaron fuertemente en la concientización, para que puedan hacer la intervención determinada.

“La tartamudez es multifactorial. Es importante poder distinguir, porque de toda la vida se lucha con mitos que están instalados en la sociedad en San Juan y en todo el mundo”, contó la profesional a Diario La Provincia SJ. Entre los mitos más frecuentes, destacó que hay muchos que piensan que la tartamudez puede esperar; sino hay antecedentes hereditarios no hacen la consulta, entre otras cosas. Por eso, afirmó la sanjuanina que es sumamente importante la difusión, que paso a paso va dando sus resultados en la provincia.

Además, agregó que “este año se hicieron muchas acciones. Una muy importante fue con el área de Gabinetes del Ministerio de Educación”. Lo cierto es que dieron una formación a todos los profesionales de Gabinetes de la provincia, en la que participaron alrededor de 300 profesionales de las escuelas de San Juan. El tema puntual que abordaron fue cómo actuar frente a la aparición de estas primeras características de la tartamudez.

“Este fue un paso importante, porque esa primera detección ante tartamudez era un paso que no estaba tan claro”, resaltó. Lograron unificar criterios, desarrollar orientaciones a todos los profesionales sanjuaninos. Este accionar uno de los objetivos más importantes, sumado a la difusión y trabajo.

La idea fundamental es poder seguir generando conciencia, para llegar a todos los ámbitos, que les permita actuar a tiempo y realizar tratamientos adecuados. “Esto tendrá grandes frutos para que las derivaciones se hagan en tiempo y forma y que permita que los chicos sean visibilizados”, expresó. Además, el docente contará con las herramientas para actuar frente a un niño con tartamudez.

“Es muy importante la difusión, concientización y entender que la persona que tartamudea tiene derecho a hablar y ser escuchada. No debe ser evaluada por su forma de hablar. Es importante conocer la característica para no caer en diagnósticos de lo que a uno le parece. Una persona está mal no cuando tartamudea sino cuando no puede hablar”, subrayó. Vale destacar que el profesional idóneo para abordar la tartamudez es el fonoaudiólogo especialista en Tartamudez.

Por último, la profesional remarcó que fueron muchos los objetivos alcanzados, pero quedan algunos aspectos por los que se debe seguir trabajado, y uno de ellos es en el área de la Salud. Si bien, hay proyectos, queda poder concretarlos.