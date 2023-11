Kiara, la joven sanjuanina que busca concientizar en diferentes problemáticas a través de historietas

sábado, 18 de noviembre de 2023 14:55

Con una gran responsabilidad en problemáticas sociales que hoy atraviesan a jóvenes y adultos, y con la ilusión puesta en alcanzar grandes sueños, Kiara Cortez, una sanjuanina de 17 años, se convirtió en la única representante provincial en los Juegos Evita Culturales, al crear una historieta que cautivó y enamoró a decenas de personas, y que hoy la encamina al mundo de las letras y el diseño.

Bajo la temática de los 40 años de democracia, la adolescente supo crear una sucesión de dibujos y relatos que convencieron al jurado e ingresar a la competencia nacional donde finalmente aprendió mucho más del mundo de las historietas. Ahora, trabaja en la continuidad de creaciones propias y busca extender su arte a nuevas generaciones.

"La historia que yo presenté fue la primera que hice en toda mi vida, porque el año pasado yo quise ir a Los Evita y no me animé. Y este año, como quería algo que tuvieran las dos cosas que me gustan hacer, que son, por ejemplo, editar cosas con la compu y escribir, vi esa oportunidad en hacer la historieta y fui sin idea de nada. Ahora me gusta muchísimo, después de hacer los talleres allá en Mar del Plata", contó Kiara a Diario La Provincia SJ.

Una vez que accedió a la final de los Juegos Evitas y viajó a Mar del Plata, se perfeccionó en talleres junto a jóvenes de todo el país. "Tuvimos una charla muy linda sobre eso, porque es algo muy bonito la historieta y que por ahí no todos lo hacen, no todos le prestan la misma atención y es muy linda, como que tiene su vuelta, es algo distinto. Volví mucho más motivada. Fueron tres días a pura historieta y un montón de cosas más. Y ahora los hago más seguido", reveló sobre sus deseos.

Y agregó: "Mi idea es a estudiar letras y la historieta tiene eso, tiene de un guión que me gusta mucho, porque es como un guion más rebuscado, que cuenta más cosas en muy pocas palabras, en muy pocas frases, y te da para pensar un montón y para que tu imaginación vuelve muchísimo".

A diferencia de las historietas que habitualmente se conocen, la de Kiara fue digital, demostrando así también dones en diseño que llamaron la atención. "La mayoría de los chicos con los que me encontré allá fueron digitales. También fue como lo nuevo, porque no todos llevaban dibujos, todos llevaban dibujos digitales. Y eso también le llamó mucho la atención a la profe y a la gente de los juegos", sostuvo.

"En el último taller de los Evita nos hicieron hacer como una parte de una historieta, que como que se va abriendo y cosas así. La hicimos toda a mano, dibujada, pero teníamos que abarcar un tema que nos gustara mucho. Y yo hice la relación que yo tengo con la comida. Entonces, capaz poder ayudar a otras personas a través de una historieta sobre cosas que realmente son importantes y que por ahí son mayores todos", continuó.

Antes de finalizar, y motivada también por el apoyo que recibe de sus afectos, incentivó a jóvenes que empiezan a incursionar en este mundo, a que sigan trabajando y se animen para lograr revivir la producción de historietas, símbolos de la cultura argentina que tantos personajes supo instaurar en el ideario colectivo.

"Que se animen porque yo no me animaba el año pasado y que se dé a conocer más, porque es muy linda la historieta. No hay mucha gente que se dedique y si las hay, no son tan conocidas y de verdad son personas que le dedican mucho tiempo y que les encanta. Julia Barata fue la portuguesa que a nosotros nos dio el taller y vive por las historietas y tiene un montón de libros y tiene un montón de cosas y no es muy conocida. Entonces, que por ahí uno no se animaba por decir que quién va a conocer eso", cerró.