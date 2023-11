Viento Zonda: Bomberos intervinieron en 7 incendios en distintos puntos de San Juan

viernes, 17 de noviembre de 2023 21:50

Este viernes, el viento Zonda marcó la jornada, tal como lo había anunciado el Servicio Meteorológico Nacional. En este escenario, Bomberos trabajaron intensamente para sofocar distintos focos de incendio en diferentes puntos de la provincia.

El responsable de Bomberos de San Juan, Rodolfo Carrizo, subrayó a los micrófonos de Canal 8: "en horas de la siesta se registraron fuertes ráfagas de viento Zonda. Hemos tenido 7 intervenciones y 2 talas en el ámbito de la provincia". Y agregó que en lo que respecta a Barreal y Valle Fértil, de momento, no tienen novedades. "Seguimos trabajando hasta tener novedades al respecto".

Carrizo sostuvo que los incendios registrados no fueron de gran magnitud y explicó: "fueron incendios de pasturas y no llegaron a acontecer a un mal mayor". El referente en el tema detalló que no tuvieron que lamentar pérdidas materiales ni víctimas por incendios. "Se debe concientizar para evitar cualquier tipo de incendio", destacó.

Por último, destacó que "vamos a seguir atentos a cualquier eventualidad que se presente". Y afirmó que estiman que ya habría pasado "lo fuerte" del viento Zonda. "Estamos a la espera del viento sur", cerró.