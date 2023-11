Viajes de egresados del Primario: advierten un panorama complejo y aseguran que no pueden fijar tarifas

viernes, 17 de noviembre de 2023 22:34

Complejo e incierto. Así es el escenario que transitan los referentes del rubro abocados a viajes de egresados del nivel Primario. Si bien, la demanda se mantiene en comparación a años anteriores, el tema que preocupa es lo que respecta puntualmente a costos.

Mario Agüero, referente de la empresa de viajes que lleva su mismo nombre y con varios años en el rubro, destacó a Diario La Provincia SJ: “hemos comenzado a trabajar ya con los viajes, concretamente en los primeros días de octubre y ahora estamos con grupos que viajaron a Buenos Aires y en diciembre serán los próximos con destino a Carlos Paz”.

Respecto al escenario que transitan como rubro en comparación a otros años, comentó: “se mantiene más o menos lo mismo, pero son años que están en baja. Después de la pandemia no se recuperó el mercado, este año la situación se complicó”.

En cuanto a los costos de los viajes de egresados del Primario, explicó que las tarifas a Carlos Paz, con precios fijados desde marzo, ronda los $130.000 a $135.000, dependiendo el paquete, que incluye 5 días, 3 noches, pensión completa, cita a los complejos, entre otras cosas.

“Ahora eso es imposible de tener ese número ahora, pero lo hemos estado cobrando y lo estamos cumpliendo”, destacó el referente en el tema.

Sobre la demanda para el 2024 detalló que registraron consultas, pero no ofrecen para el año siguiente porque con el contexto actual no pueden brindar ni fijar tarifas. “No podemos decir que ese viaje el año que viene va a costar $300.000, no lo podemos fijar ni precisar”, comentó.

Por último, resaltó que no cuentan con una cifra fija para el 2024 y subrayó que “no tenemos expectativas ni buenas ni malas. Pensamos trabajar como lo venimos haciendo, pero esperaremos marzo para ver cómo estamos”, cerró.