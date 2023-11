En San Juan, Axel quedó deslumbrado con el talento de Gina Capelo

viernes, 17 de noviembre de 2023 20:33

Gina Capelo, la artista oriunda de Buenos Aires que eligió a San Juan como su segunda casa, vivió uno de los momentos más importantes en su carrera. La cantante y actriz tuvo la oportunidad de compartir escenario con Axel, el reconocido artista que cuenta con una gran trayectoria y millones de seguidores.

La joven aseguró que "terminé cantando con Axel, fue una locura hermosa". Y agregó que sigue sin poder creer lo que vivió en la noche del jueves. El rostro de la joven reflejaba emoción tras haber conseguido este gran momento, que quedó grabado para siempre en su mente y corazón.

En su cuenta de Instagram, Gina escribió todas las sensaciones que le provocó vivir esa experiencia y agradeció a cada una de las personas que la acompañan diariamente.

"Está buenísimo soñar, volar y todo lo que se que me caracteriza. Pero estos días estoy aprendiendo lo importante que es bajar todo eso a la tierra y creerlo, porque realmente está pasando", comenzó el posteo de la joven. Posteriormente, sumó que "de la mano de un ser humano y artista fenomenal @axeloficial que admiro desde que tengo memoria. Crecí con su música, con sus mensajes a través del arte y con sus conciertos. Esto fue un sueño cumplido para mi y agradezco enormemente su humildad y la seguridad que me brindó".





"Gracias a cada persona que me acompaño en estos días. Que me dejo un mensajito, que me brindo calma, que se alegro por mi. Son claramente los seres que quiero tener en mi vida", cerró.