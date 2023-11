Streptococcus pyogenes: Educación y Salud fortalecerán la prevención en escuelas sanjuaninas

jueves, 16 de noviembre de 2023 22:17

En estas últimas semanas, la "súper bacteria" Streptococcus pyogenes ganó relevancia pública y en San Juan, se registraron hasta el momento 18 casos y 3 decesos. Causante de faringitis y escarlatina, enfermedades frecuentes en niños, en las escuelas hubo reacciones de la comunidad educativa ante posibles contagios. En ello, Educación destacó que articuló acciones con Salud para llevar tranquilidad a las aulas, en el tramo final del ciclo lectivo.

"Apostamos a ser precavidos y no a generar alarma. Por ello, seguimos los lineamientos y las recomendaciones que nos dieron desde Salud Pública: las claves son la ventilación, el lavado de manos, no compartir objetos personales y la higiene en general. Sabemos que habrá casos porque la bacteria se comporta así pero queremos prevenir, ante todo. No hay que generar miedo", destacó a Diario La Provincia SJ, Ana Sánchez, secretaria de Educación.

Expresó que en las escuelas se fortalece la difusión de información, para conocer más sobre la enfermedad. "Se resuelven dudas de papás y se educa a los chicos. El lavado de manos es fundamental para prevenir y es un hábito que se trabaja en la escuela y en la casa. Venimos de una pandemia en la que se le dio relevancia. Los chicos pueden higienizarse llevando su bolsa de higiene o recibiendo jabón en las escuelas. Esta es una acción para cuidarse", expresó.

Debido a que se transitan los últimos días de clase, en los que las evaluaciones y los actos marcan la rutina escolar, destacó que las actividades en las escuelas se han mantenido. "Tenemos que transmitir tranquilidad que esta enfermedad tiene tratamiento y estamos trabajando en ello. Lo fundamental es estar atentos a la evolución de los síntomas y a realizar la consulta oportuna", agregó. Y resaltó que desde Salud "no se recomendó el uso obligatorio de barbijo; quien quiera llevarlo puede hacerlo pero no es exigencia".

Por otra parte, sobre los alumnos de la escuela Antonio Torres que se contagiaron, resaltó que "están en tratamiento, evolucionando bien y las familias, acompañadas".