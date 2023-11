Ignacio Fiol, el diseñador sanjuanino que cautivó con una capa en homenaje a ex combatientes de Malvinas

miércoles, 15 de noviembre de 2023 18:05

Con 13 años de experiencia en el mundo de la costura y la moda, el diseñador sanjuanino Ignacio Fiol, alcanzó un nuevo reconocimiento a nivel internacional con una pieza única que fue modelada en el Miss Beauty World Internacional. Se trata de una capa que creó en homenaje a los héroes de la Guerra de Malvinas, por la que fue ovacionado.

La presentación de la prenda fue la competencia desarrollada en Punta Cana, que lució Luciana Campos Mirabete, la joven que alcanzó la corona en este 2023 y que, sin dudas, la capa diseñada por Fiol quedó en lo más alto de la prueba.

"El proceso de creación de la capa fue algo con muy poco tiempo porque yo estaba encargado del vestido de gala para la final, pero cuando me llamó Luciana, actual Miss Beauty World Internacional, para ver si yo podía hacer la capa, en el momento no dudé en darle una mano. Es una capa toda realizada en 6 metros de creep marroquí, forrada en satén con cortes que forman la bandera, y un ruedo en piel. El traje y la capa están hechos en color blanco porque simboliza la paz, la reflexión y el crecimiento. Las Islas en la espalda, que era lo más representativo, y la frase 'La Perla Austral' que hace referencia a una joya; la piel del ruedo y cuello, a las condiciones climáticas; y en su interior la bandera que nos representa. El traje hace referencia a los soldados. Se trató de que no lleve nada de brillo para que quedara más como un homenaje", contó el diseñador a Diario La Provincia SJ.

Luciana Campos Mirabete en Punta Cana, con capa de Ignacio Fiol - Foto: Instagram.

Según recordó, Luciana le comentó que fue muy impactante su aparición con la capa sobre la pasarela, ya que es un tema que nunca se había tocado en un concurso de belleza. "Habían probabilidades de que no sea aceptado, pero la verdad es que fue muy alagado", confesó el sanjuanino.

Con una basta experiencia en el este mundo de misses, para Ignacio es algo "muy lindo" trabajar en este tipo de creaciones, ya que opinó que es cuando "tenes la posibilidad de poner toda la creatividad en una prenda".

Sobre sus inicios con las telas y la costura, el joven de 27 años contó que empezó a dar sus primeros pasos a sus 14 con una máquina de coser que había en su casa y que nadie usaba. Intrigado por lo que podría crear con ella, fueron disfraces lo primero que se animó a realizar y luego, al encontrar su pasión, su creatividad no paró hasta llevarlo al mundo de la alta costura.

"Mis comienzos en el mundo de la costura fue con una máquina comprada por mi mamá que estuvo guardada por mucho tiempo, lo que me hizo meterme de intruso y querer empezar a ver qué se podía hacer. Un tiempo después, mi sobrina comenzó con los actos del jardín donde le pedían disfraces o accesorios los cuales decidí animarme a hacerlos. Esos fueron los primeros trabajitos en este rubro, de ahí ya queriendo ir por más empecé haciendo prendas para mi familia, para mi mamá, hermanas y sobrina, y eso fue lo que me fue llevando ya al mundo de la moda", recordó.

Y agregó: "Al empezar a ver trabajos de otros diseñadores de afuera, fue algo que me interpeló '¿Por qué no llegar a hacer eso?'. Fueron varios años de prueba y error ya que no tenía ni los medios ni la edad para poder estudiar una carrera que hoy en día esta mas al alcance de todos lo que quieren entrar a este mundo que es muy amplio en estilos, ya que cada diseñador marca su propio estilo. Pueden estudiar en el mismo instituto pero son estilos totalmente diferentes".

"Mi proceso de crecimiento creo que fue bastante rápido, nunca estudié nada de diseño, fue muy autodidacta, solo hice unos workshop ya de grande, y si tratando de ver muchos desfiles donde se puede apreciar qué telas se usan para cada prenda o terminaciones en las mismas. Yo creo que cada diseñador, incluyéndome, dejamos todo en cada diseño, cada vestido termina siendo como un hijo para mi, que en ocasiones me da un melancolía cuando ya llega el momento de entregarlo, pero a la vez satisfacción de ver a la clienta contenta con mi trabajo", reveló Ignacio.

Y mencionó que sus fuentes de inspiración surgen en el momento de armar la prenda, ya que sus métodos son trabajar en el maniquí, con las telas, como un juego de poner telas, sacar, agregar accesorios hasta ver que queda como le gusta. "Recién ahí comienzo con el armado de los vestidos. Me gusta mucho ver colecciones de diseñadores internacionales donde te nutrís de ideas", sostuvo.

Luego de la presentación de la capa en el concurso internacional, surgieron nuevas propuestas que prefiere mantener en la intimidad "hasta que se concreten", pero lo cierto es que continúa trabajando en busca de sus metas.

"Uno de los muchos sueños, porque de soñar se trata, si no nos quedamos donde estamos, es viajar y conocer la moda de otros lugares fuera del país. Me gustaría poder llegar más lejos, porque esto es así, todos los días se van aprendiendo cosas nuevas", cerró.