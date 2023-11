Fabricio tiene 10 años y necesita recaudar dinero antes de una compleja operación

lunes, 13 de noviembre de 2023 16:13

Sus ojos se ponía rojos al estudiar y una docente advirtió a la familia lo que le estaba pasando. Fabricio Dávila tiene 7 años y padece problemas de deformación de las córneas. Su visión es muy baja, y va rumbo a perderla, por eso debe someterse a un trasplante cuanto antes. Sin embargo, los médicos le pidieron a la madre que mejore las condiciones de habitabilidad de su vivienda para que no sufra infecciones.

Es que él y sus seis hermanos viven con sus padres en una humilde casa de Las Tapias, en Angaco, y el baño no está en condiciones para que él pueda usarlo. Es por eso que la madre apeló a la ayuda de los sanjuaninos para poder salir adelante.

"El año pasado estuvo con tratamiento. Luego lo volví a llevar este año pero se complicó todo. El doctor Nicolás Garcés del hospital Rawson me dijo que tenían que hacerle trasplante de córnea en el ojo izquierdo y luego en el derecho", comenzó explicando Patricia Dávila a Diario La Provincia SJ.

Pero para pasar al paso de la operación, la condición de mejora en el baño es indispensable. Es que un trasplante de ese tipo deja al niño en condiciones más vulnerables y por eso debe estar garantizada su condición de sanidad. "El baño no está en condiciones, yo todos los días limpio con cloro porque no tiene la cámara en condiciones. Para él provocaría una infección, por eso me piden que tengo que tener un baño en condiciones sí o sí", aclaró.

Fabricio tiene 10 años y asiste a la escuela Mary Mann. Fue precisamente en clases cuando la maestra detectó el problema del niño. Es que se le ponían muy rojo los ojos al momento de estudiar y ella aconsejó que fuera tratado con algún profesional de la salud. Precisamente en el Hospital Rawson detectaron el problema con un diagnóstico y dieron la solución: someterse a un trasplante de córnea.

Patricia Dávila es madre de siete chicos. La más grande tiene 18 años y asiste a la UNSJ pero los demás son más chicos. El menor tiene 5 años y es por eso que la madre no puede con los gastos sola y necesita la colaboración de los sanjuaninos. Para ello organizó un bingo solidario a realizarse el 16 de noviembre a las 13:30 horas en la escuela Mary Mann, ubicada calle 21 de febrero, Las Tapias, Angaco. Entre los premios hay cajas de mercadería, juegos de toalla y toallón, artículos de limpieza, etc. El cartón es de 500 pesos.