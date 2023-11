Terremotos en San Juan: Inpres intensifica investigaciones para futuros sismos

sábado, 11 de noviembre de 2023 08:55

El 18 de enero de 2021, no fue un día más en la historia de los sanjuaninos. Esa noche, un terremoto de magnitud 6.4 sacudió a la provincia y causó importantes daños en diferentes estructuras, sobre todo en las ubicadas sobre la zona epicentral en Pocito y Sarmiento.

El sismo, se sumó a los ya registrados en la provincia y sus similitudes con el terremoto de 1952 causó sorpresa en los estudiosos de la sismología. Por ello, desde el Instituto Nacional de Prevención Sísmica -INPRES-, iniciaron investigaciones que permiten tener mayores herramientas ante futuros sismos y una de ellas podría marcar un antes y un después en San Juan.

"Luego del terremoto, el Inpres hizo numerosas inspecciones, principalmente a los daños y a las construcciones, pero también hubo inspecciones sobre lo que fueron los daños en la Ruta 40 o en algunos otros caminos no pavimentados, donde había cierta manifestación que podría estar asociada al terremoto. El terremoto en sí, salvo pequeños detalles que han sido circunstanciales a las condiciones que se encontró en el terreno, por ejemplo, en la ruta, fue un tema de compactación de suelo previo al asfaltado, pero no fue un efecto de licuefacción. Entonces, digamos que el terremoto no ocasionó, no generó daño más allá, que no es más allá del suelo en sí, sino sobre las estructuras que estaban por encima del suelo. Los suelos, justamente a partir del terremoto, ahora los suelos en la provincia de San Juan, son uno de los temas de mayor interés de investigación que se están trabajando para poder resolver justamente las amplificaciones que existen en algunas localidades cuando hay un terremoto", contó el sismólogo de INPRES, Gerardo Sánchez, a Diario La Provincia SJ.

Según contó el especialista, lo que se ha trabajado es una estimación de la cantidad de réplicas que pudieran ocurrir luego del siguiente terremoto. Es decir, para un siguiente terremoto, directamente a partir del software y de la magnitud del sismo, se va a poder calcular la cantidad de réplicas que existan de todas las magnitudes y a lo largo del tiempo.

"Esto va a ir a modo de pronóstico, no predicción. Esto es de suma utilidad para saber, por ejemplo, cuál va a ser la magnitud de la réplica mayor, cuánta réplica puede haber por encima de los 4.5 o de magnitud 5, que en realidad son magnitudes que pueden generar daños luego de un terremoto y son sumamente importantes para la atención a la emergencia. Particularmente este año hubo un registro de la zona epicentral. Luego de las réplicas, hubo actividad sísmica en la zona del epicentro". aseguró.

"Una de las hipótesis que se han estado trabajando en estos estudios de geofísica es que, en realidad, si bien el sismo, el terremoto, estuvo asociado a una falla en particular, ese sismo en general disparó energía en otras estructuras que estaban cercanas a la falla del terremoto, todo lo que es San Juan es una zona sumamente fracturada, o sea, la corteza está muy fracturada, llena de fallas geológicas. Entonces, el sismo hizo que un conjunto en los alrededores, las fallas geológicas que están en los alrededores del sismo, también dispararon sismicidad", aclaró sobre algunos de los datos ya obtenidos en las investigaciones.

En ese marco, continuó: "Eso generó que hubiera una gran cantidad de réplicas. De hecho, a lo largo de un año aproximadamente se registraron unas 1500 réplicas, lo que para un sismo de magnitud 6.4 es un número muy alto. Las hipótesis que estamos manejando es en que, en realidad, una primera estructura fue asociada al sismo 6.4 y después se activaron otras estructuras geológicas cercanas".

Sánchez, puntualizó, a partir del último fenómeno, que San Juan está ubicada en una de las pocas zonas en Argentina, en donde ya ocurrieron, al menos en el tiempo, dos terremotos significativos. "Por ende, en todo lo que es localidades cercanas, hay registros de aceleraciones que sirven para hacer simulación, para verificar cómo responde el reglamento o las construcciones sismo resistentes ante este tipo de impulso. Permiten tomar las señales que se han obtenido del sismo, escalarlas a magnitudes superiores y evaluar cómo se podrían comportar ciertos materiales o las construcciones que respeten el reglamento de sismo construcciones con un sismo de magnitud un poco mayor a partir de los registros que ya se han obtenido", sostuvo. Es decir, es de gran importancia para todo lo que tiene que ver con el reglamento de construcción sismoresistentes, como para el conocimiento de la sismología en sí.

"Todavía hay muchas zonas de Argentina que, justamente, al no tener terremotos con cierta frecuencia, los datos antiguos, todavía como no había suficiente cantidad de registro, hay muchas incertidumbres. De hecho, Argentina es territorialmente el octavo país más grande del mundo. Entonces, todavía nos queda mucho por conocer. En el caso de San Juan, tenemos la suerte y la mala suerte, por decirlo de alguna manera, porque a medida que más sismos han ocurrido, más preparado se puede estar hoy. A diferencia de otras localidades que sabemos que pueden haber terremotos, pero como han ocurrido con poca frecuencia en el tiempo, los datos que hay son muy escasos. Las simulaciones que se pueden hacer son, digamos, con muchas limitaciones", finalizó el investigador.