Buscan conseguir una costosa medicación para una nena sanjuanina que padece púrpura

sábado, 11 de noviembre de 2023 12:30

Una mamá sanjuanina, como muchas otras en la provincia que luchan la misma batalla, pide la solidaridad de todos por la salud de su pequeña hija. Es que Josefina de 9 años padece púrpura, un trastorno del sistema inmune donde éste desconoce las plaquetas del paciente y las destruye, ocasionando hemorragias en quienes la sufren.

En este difícil escenario, Tatiana Strumberger, mamá de la nena, busca el acceso a la medicación que ayuda a la pequeña a llevar una vida normal, y que hoy en el mercado cuesta $1.500.000. El remedio se llama Eltrombopag olamine 25 mg, y por su alto costo busca que quien tenga el medicamento y no lo consuma, lo pueda donar.

"La medicación es muy buena, le permite tener una vida normal, hay varias maneras de contener la púrpura y el remedio es una de ellas. No pido plata, sino lograr encontrar que en algún rincón de la Argentina alguien la done. La toman personas de todas las edades, por lo que la puede tener alguien mayor que haya tenido la enfermedad y que ya no la necesite. Somos muchísimas mamás que estamos en la misma situación", contó Tatiana a Diario La Provincia SJ.

Josefina, su hija, fue diagnosticada con ese trastorno antes de cumplir los 3 años, por lo que ya pasó la mayoría de su vida con la enfermedad. Si historia, a su vez, es compartida por otros niños de la provincia, por lo que cuando una de las mamás consigue la medicación, la comparte también con quienes la requieren.

"La medicación hace que la médula trabaje y genere esas plaquetas, entonces el cuerpo se estabiliza y genera una coagulación normal", explicó sobre lo que vive con su hija. En ese marco, agregó: "Josefina hace unos años que está con esta medicación y es a la que responde".

"Hay muchos nenes en San Juan que están en la misma situación. Decimos y tenemos fe que en algún rincón de la Argentina el medicamento va a aparecer, dinero no se necesita, sólo el remedio", cerró.

Quienes deseen contactarse con Tatiana por la medicación, lo pueden hacer al +54 9 2645 86-4458.