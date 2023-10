Pedro, el sanjuanino que con 6 años se convirtió en el expositor más chico de autos a escala

lunes, 9 de octubre de 2023 15:41

Los autos invaden la mesa, la sonrisa se dibuja en sus rostros y los ojos brillan. La "6ta Exposición Oficial de Vehículos en Escala" se desarrolló este fin de semana con decenas de expositores sin embargo hubo uno que llamó la atención. Su nombre es Pedro Villegas, tiene 6 años de edad y es el expositor más chiquito de todos los presentes.

No es la primera vez que se presenta allí, sino la tercera vez y lo hizo de la mano de esa pasión que hoy es un medio de diversión pero que cuida como tesoros: los autos de Hots Wheels, de Cards y de Monster Jam. Con una dulzura que se refleja en su mirada, el pequeño se pierde entre los vehículos que expone y si bien no los usa para jugar, su hermanita de 2 años ya los ve con cariño.

La pasión la heredó de su papá, Federico Martín Villegas, un sanjuanino que ama los autos a escala y comenzó esta pasión con el primer vehículo que le regaló su padre cuando era niño. "La pasión arrancó desde muy chico, cuando mi papá me regaló el primer auto cuando tenía 10 años. Luego fueron sumándose", confesó entre sonrisas Federico a Diario La Provincia SJ.

Aquel primer auto fue un Volkswagen Beatle modelo 1961 pero con el tiempo fueron apareciendo más en su colección y cuando él tuvo capacidad para adquirirlo por sus propios medios, no dudó hacerlo. Los Hots Wheels fueron los indiscutibles para acceder y de la mano de estos él se lo trasladó a su hijo.

Cuando nació Pedro la pasión por los vehículos lo fue acompañando día a día en su crecimiento. "Le gustaban los autos porque desde chiquito veía todos los autos de la casa. Fue ahí que empezó con su colección y yo le iba comprando autos", reconoció el padre quien tiene varios rodados de escala 1/18 es decir, que son 18 veces más chico que uno original.

También tiene 1/24, 1/43 y los tradicionales 1/64 que son los clásicos Hots Wheels. "Es muy difícil guardarlos. Si no tenés una estructura no podes tenerlos. Lo tengo en cajas y tengo pocos para cuidarlos", confesó con una camioneta Ford F100 en su mano modelo 1953 en escala.

Pero sus tesoros, los que "le encanta" son los de competición de rally Lancia, que guardan mucha similitud con los que hoy se los ve en carrera. Si bien en esos se pierde su mirada, reconoce que pese a ser amante de los fierros no ha corrido nunca en competiciones. "Me encantaría correr porque me gustan muchos los autos y los fierros", aseguró Federico entre risas mientras el pequeño Pedro lo ve con orgullo y no le quita los ojos de encima.

Los vehículos en escala no son económicos y hoy Federico los compra no para él sino para Pedro que ve en crecimiento su colección y eso lo llena de alegría. "Si me gusta los compro pero son caros", reconoció subrayando que en su casa, su hijo dispone "la mitad de la mesa" para jugar con éstos.

Pero su hermanita de 2 años no se queda atrás y cuando quiere acordar, ya se sumó a la locura fierrera. "Ve todos los días a su hermano y si bien anda con su bebote, está detrás de los autos", agregó.

Por su parte, Paula Pelayes, mamá de Pedro, confesó que es un niño muy responsable de sus colecciones. "Los cuida muchísimo. Últimamente tiene más gusto por los autos del estilo jeep o camionetas. Los ordena todos los días, los limpia, hace ciudades, calles y eso juega todos los días", destacó.