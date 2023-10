"Es una incertidumbre": sanjuaninos relatan cómo viven el horror de la guerra en Israel y Palestina

lunes, 9 de octubre de 2023 08:02

Mucha incertidumbre es lo que se vive por estas horas en Israel y Palestina. En Israel ya murieron más de 800 personas tras los ataques del grupo terrorista Hamas y el miedo nuevamente está entre muchos ciudadanos. En ambos lugares hay sanjuaninos que transitan una conjunción de emociones y sentimientos por lo ocurrido.

Matias Azarred no nació en San Juan pero llegó acá cuando era apenas un niño. En San Juan se crió, hizo los estudios pero hace 13 años decidió volver, con su madre y hermano, a Israel donde están sus orígenes. Gran parte de su familia sigue en San Juan y vive con terror lo ocurrido el fin de semana con la serie de ataques del grupo terrorista Hamas.

Por su parte, Melisa Trad es sanjuanina y está viviendo hace largo tiempo en la zona de conflicto. Hace 6 meses está en Palestina pero por su profesión, periodista, va y viene entre uno y otro país que ahora está en guerra.

En Israel.

Allá trabaja como guía turístico y al momento del atentado vivió la desesperación de refugiarse en los lugares preparados para tal fin con el objetivo de protegerse. "Lo que se habla hasta ahora es que Israel volvió a controlar la situación, retomar el control dentro de los poblados que estaban tomados en Israel y hubo enfrentamientos. Todo está muy devastado e Israel tiene control de la zona. Se sigue rastrillando para poder dar con el paradero de terroristas, infiltrados que se piensan pueden estar dando vuelta en el territorio. Ahora resta ver cómo termina el enfrentamiento", comenzó expresando en radio Estación Claridad subrayando que se está tratando de normalizar la situación interna.

El sábado, día de los atentados, Matías se levantó como cualquier otro día para ir a trabajar. A las 6:30 sonó una alarma y tuvo que salir rápido a protegerse en uno de los lugares preparados para evitar los daños de los misiles. "Luego no escuché nada, no hubo grandes noticias y tuve que ir a trabajar. En ese momento tenía una pareja de Colombia con una visita programada a la ciudad de Belén y Jerusalén", señaló.

Mientras los turistas disfrutaban del lugar, él los esperaba en la frontera, en un restaurante "donde no paraba de sonar la sirena". Tenía que entrar corriendo al refugio que era la cocina y el depósito para protegerse y allí esperar que los turistas volvieran a salir. "Con el caos que fue poder pasar los controles fronterizos, seguridad y llegar a Jerusalén. Luego suspender los tour y cancelar el resto del trabajo", recordó subrayando que desde el Gobierno se canceló el turismo hasta noviembre.

En Israel, todos los edificios tienen refugios que varían en su complejidad. Los edificios más modernos tiene un cuarto de seguridad con una doble capa de concreto y cuando suena la alarma por misiles, la gente se oculta en ese lugar. Los edificios más viejos no tienen esos cuartos pero hay un refugio comunitario, o se va a la escalera que es el lugar central. "Es una época con mucha unión y compañerismo. La gente permite que otros vecinos que están sin refugio, puedan acceder al edificio o casa", explicó.

"Es una incertidumbre, uno duerme con un short y cosas listas por si uno debe salir corriendo y llegar al refugio. En la ciudad tenemos una cúpula de hierro con 88% de eficacia. El daño no es por la caída directa de misiles, sino las esquirlas que caen posteriormente", confesó subrayando que su preocupación hoy son sus amigos que han sido convocados para la reserva del ejército, para combatir.

Si bien el miedo es protagonista, no analiza volver a San Juan ni la Argentina. Él ya vivió otras operaciones por el estilo en el 2014, 2016 y 2021 por eso está confiado que el gobierno los está cuidando. "No es la primera vez que se vive y no va a ser la última. La familia allá esta preocupada, estoy en contacto permanente porque conocen esto. Uno trata de protegerse, no andar dando vueltas, acatar las recomendaciones de Gobierno y ministros de seguridad. Estamos bien, dentro de todo creemos que hay gente cuidándonos", explicó.

En Palestina

Melisa Trad es una periodista sanjuanina y actualmente está en Cisjordania, Palestina, desde hace 7 meses. Esto le permitió conocer el trasfondo del conflicto y cómo se fue gestando en Palestina desde hace bastante tiempo. "Todo el mundo lo vive como algo muy histórico. Algo de esta envergadura no pasaba hace años", explicó Melisa en radio Sarmiento.

La periodista recordó que este conflicto lleva más de 70 años y en el último tiempo se venían dando situaciones de violencia en ascenso. "En todos estos meses que estoy acá la tensión venía fuerte, hubo eventos con situaciones de violencia, muertes y atentados de los 2 bandos", destacó.

Luego señaló que "precisamente Hamas planteó como justificación a su accionar dos razones específicas: la situación de violencia de colonos israelíeas" y profanación de Alaxa, que es el sitio religiosa de los musulmanes en Jerusalen.

Con respecto al tema de los colones, Trad explicó que "los israelies construyen barrios o ciudades en el interior de Palestina que son asentamientos que son ilegales ante el derecho internacional". "Los colonos que viven en estos asentamientos viven situaciones de violencia muy seguidos con los palestinos que quieren reclamar su propia tierra. Hamas dijo que ésa era una de las razones", detalló.

Con respecto al tema de Alaxa, aseguró que "todo el tiempo hay provocaciones desde la comunidad judía en los sitios religiosos. Esas son las justificaciones que dijo el grupo Hamas".

"Fue un ataque muy planificado. No habían hecho un ataque de esta envergadura hace muchísimos años y sinceramente es una sorpresa que los servicios de inteligencia israelíes no lo hayan previsto. Más en el contexto de que Israel venía acercándose a otros países árabes como Arabia Saudita y se preveía que esto podía traer un descontento porque los países árabes en algún momento estaban unidos en la causa Palestina", explicó.