Diego, el sanjuanino por adopción que revoluciona la música electrónica con una innovadora propuesta

Hace 17 años llegó a San Juan desde el sur de la Argentina, en busca de nuevos horizontes académicos que le permitieran desarrollarse como profesional en la ingeniería electrónica y en su otro amor, la música. Ya asentado en la provincia en la que tiene sus raíces, el joven no imaginó que alcanzaría mucho más de lo que había soñado y con esfuerzo y pasión construyó un camino que hoy le da grandes satisfacciones.

Hablamos de Diego Roble, artista conocido por ser tecladista en la banda "Pijama", que desde que tiene memoria encontró en el calor de su hogar los primeros matices que encendieron su pasión por el arte. De padres músicos, estudió piano y electrónica, dos carreras que comenzarían a definir su futuro. Ahora, lanza su primer proyecto como solista y revoluciona la música electrónica.

"La música en casa estuvo desde siempre", comenzó contando sobre su historia, a Diario La Provincia SJ. "Estoy muy marcado por la música de los '70, una época de experimentación de sonidos, de tecnología... fue como una explosión que rompió un montón de paradigmas y eso me influyó muchísimo, en paralelo a la música clásica", agregó.

Diego, ingresó a la escuela de música a los 8 años habiendo sido más atrapado por guitarristas que por pianistas o tecladistas. Así, comenzó a explorar a pianistas y eso le "rompió un poco la cabeza". Ahí vio que había que tener mucha actitud para estar en el lugar de los intérpretes de las teclas, empezó a entender la posición de los pianistas e inició una carrera de 10 años de estudio con el instrumento.

"Actualmente me siento muy feliz de no tener límites en los gustos musicales. Por ahí, algunos están un poco castigados, otros mal vistos, y yo también tenía eso", reveló sobre lo que logró en el camino. Una vez concretada su llegada a San Juan e iniciado su vida acá, Diego se recibió de ingeniero, tuvo dos hijos, se casó y logró fusionar ambas pasiones, la ingeniería electrónica y la música. Ahora, va por una gran satisfacción personal de la mano de un proyecto propio.

"Mi proyecto solista siempre me acompañó, en mi vida siempre tuve la necesidad de expresarme y de crear. Por diversas razones, no encontraba el momento oportuno para compartir eso con todas las personas y que podía resultad interesante. Después de la pandemia, hubo un montón de situaciones que me movilizaron mucho y pensé que era el momento", reveló sobre lo que lo animó a iniciarlo.

"Me dejo ser en lo musical, me encanta experimentar con sonidos en búsqueda de generar sensaciones y contar una historia. La pieza que publiqué que se llama 'Magia' sintetiza cómo interpreto a la magia en el plano musical. Para mi, magia es que cada uno pueda crear su propia realidad y se logra alineando tus pensamientos, tus palabras y tus emociones", agrego.

"Me siento muy feliz de haberme animado, además de que es un momento muy difícil para la actividad artística de todo tipo", expresó. Ya con shows en vivo realizados, en un mano a mano con el público que también interviene en sus interpretaciones, Diego avanza con objetivos claros en su profesión.

"Desde el punto de vista artístico, me gustaría darle continuidad y estar conectado con esa parte creativa para poder materializarla en obras y publicarlas. Ese es mi objetivo. Como amante y actor de la música, me gustaría despertar curiosidades en la gente que no conocía estos formatos y aportar al arte otro enfoque", finalizó.