Florencia, la sanjuanina que complementa su talento en el maquillaje con la solidaridad

sábado, 7 de octubre de 2023 16:12

Hace unos años, Florencia Olivera (27) comenzó a incursionar en el mundo del maquillaje, sin imaginar todo lo que iba a lograr. Desde muy joven decidió dar sus primeros pasos maquillándose con colores llamativos, sin importar el comentario de los demás. Sin pensar, buscaba tonos, sin pensar que en un futuro se iba a convertir en su trabajo.

Primero, empezó realizando algunos cursos, cuando terminó el Secundario, pero no se sentía segura de que era lo que quería, sin embargo, no bajo los brazos y continuó buscando ese impulso que necesitaba. En poco tiempo, realizó seis cursos y tomó la confianza que necesitaba para salir a trabajar y dio sus primeros pasos de la mano del maquillaje artístico.

Fue así como fue abriendo su camino y actualmente cuenta con su propio estudio de maquillaje e incluso se perfeccionó y apostó por la docencia. “Mucha gente me impulsó a que tuviera mi propio lugar, en cuanto a enseñar”, sostuvo Florencia a Diario La Provincia SJ. También, destacó que su familia fue fundamental, ya que ellos le ayudaron para que hoy cuente con su espacio personalizado.

Foto: Maximiliano Huyema- Diario La Provincia SJ

En forma de agradecimiento y tras todo lo que logró a lo largo de los años, la sanjuanina decidió poner de manifiesto los valores que sus padres le inculcaron. Por este motivo, es que siempre está atenta a cada actividad solidaria que le proponen para poder sumar su talento y maquillar a cada uno de los niños.

Sin importar el tiempo y el cansancio, la joven llega sola o acompañada por alguna alumna y comienza con la tarea solidaria que puede llevarle varias horas. Los niños hacen largas filas para poder contar con su dibujo en el rostro, y Florencia queda encantada con la sonrisa que cada uno de ellos le regala.

Recorrió distintos puntos de la provincia llevando su talento, sin nada a cambio, pero sin dudas con millones de vivencias que conserva en su corazón.

Foto: Maximiliano Huyema- Diario La Provincia SJ

La sanjuanina aseguró que el maquillaje en su vida ocupa un lugar importante, ya que la ayudó en uno de los momentos más duros de su vida, la pérdida de su padre. “Justo en ese mes había comenzado a dar clases, y a la semana siguiente falleció mi papá. Tuve que hacer de cuenta que no había pasado nada, pero esto me sirvió de distracción y me ayudó para salir adelante”, expresó.

Actualmente, cuenta con diversos grupos de alumnas, que decidió distribuirlas en diversos turnos y no se arrepiente de su decisión. “Mucha gente me pedía, que siguiera con esto, ya que veían el resultado de cada una de las chicas”, resaltó la sanjuanina. Florencia destacó que este trabajo le regaló grandes experiencias y subrayó que la emociona ver el comportamiento que tienen sus alumnas con ella. Incluso muchas de las que pasaron por su estudio mostraron su deseo de querer volver a compartir esas tardes de risas y aprendizaje. Foto: Maximiliano Huyema- Diario La Provincia SJ

“No solamente venían a estudiar sino también a distraerse y salir un poco de la rutina, era como una terapia. Me sorprendió muchísimo porque no era una sola la que me lo decía eran varias”, sumó la profesional. Y agregó que “no sabía que podía llegar a generar eso”.

La sanjuanina remarcó que hasta el día de hoy no dejó de capacitarse con profesionales de otras provincias para darle lo mejor a sus alumnas. “Una de las metas que tengo para este año es poder cumplir con todas las egresadas y quinceañeras, que es lo más demandado este tiempo”, subrayó. Foto: Maximiliano Huyema- Diario La Provincia SJ

Por último, contó que su objetivo de cara a esta segunda parte del año y el 2024 seguirá apostando por brindar clases y buscará enfocarse en las redes sociales. Tras la repercusión de sus alumnas, sanjuaninas de departamentos alejados le mostraron su deseo de poder participar de sus clases, pero en muchas ocasiones se les dificulta llegar. “Quisiera trabajar en clases online, que puedan tener acceso personas de todos los puntos de San Juan”, cerró.

Comienzos

La joven oriunda de Pocito no se olvida de la primera experiencia como maquilladora, y conserva ese momento en su mente y corazón. Florencia aseguró que decidió armar su bolso con algunas brochas y colores, se dirigió hasta el Parque, para convocar a los niños que se encontraban por la zona, y de esta manera poder desplegar su talento. Impulsada por su familia, plasmó su espacio con una mesa y dos banquitos, y comenzó con su jornada laboral.

Con una amiga comenzaron a entregar tarjetas para dar a conocer la actividad que realizaban. Luego, decidió dar un paso al costado con el maquillaje artístico y la pandemia le imposibilitó continuar con las salidas al Parque. Esto la llevó a enfocarse en otra arista de este rubro que tiene que ver puntualmente con el maquillaje social, pestañas y demás. Foto: Maximiliano Huyema- Diario La Provincia SJ

“Me hablaron de una estética, de Rawson, para dar clases, pero en principio no estaba segura, hasta que me animé”, contó Florencia Olivera. Luego, de tres meses, recibió otra propuesta que quedaba más cercana a su domicilio en Pocito. “Fue ahí donde conocí a mis primeras alumnas, que terminaron conmigo, eran cuatro”, sostuvo.

Posteriormente, una nueva experiencia llegaría en la vida de la sanjuanino tras recibir una propuesta en Capital y sumó otros días laborales. Paso a paso fue ganando confianza y así fue como decidió abrir su propio estudio.

Redes sociales: Flower Make Up (Instagram)