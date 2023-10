Video: un "mini tornado" sorprendió en el Médano de Oro

miércoles, 4 de octubre de 2023 20:26

Este miércoles no fue un día más para Marcelo Murua, un sanjuanino que trabaja en el Médano de Oro y que presenció un fenómeno de la naturaleza muy particular. Se trata de un remolino de aire que llegó hasta la finca en la que él se encontraba y logró filmar qué ocurrió.

El hombre estaba lavando su auto en un predio ubicado en Calle 5 y Garibaldi, en la mencionada localidad rawsina, cuando fue sorprendido por una masa de aire. En las imágenes se puede ver, claramente, cómo el pequeño tornado ingresa al terreno y poco a poco va cobrando fuerza.

Incluso, al llegar al auto, en vez de aminorar su vigor, el viento logra mover el vehículo unos metros, que estaba todo abierto debido a que lo estaba limpiando. Luego, el "huracancito" sigue su curso y las imágenes terminan apenas "deja en paz" al auto.

Un pequeño "tornado" en primera persona

"Estoy trabajando en el Médano de Oro y los que solemos estar por aquí sabemos que es normal ver este tipo de remolinos, con mayor o menor intensidad", contó Murua a Diario La Provincia SJ.

En ese lugar en particular no hay sembradíos por lo que las partículas de polvo se levantaron con facilidad. "Levantó muchísima tierra. Justo estoy trabajando en la construcción de una casa así que toda la tierra está suelta", agregó el protagonista.

Un fenómeno peligroso de experimentar

Al ver que se acercaba, logró sacar su teléfono para capturar el momento e incluso tomó la decisión temeraria de no buscar refugio y quedarse para experimentar el fenómeno. "Este estuvo fuerte. Lo filmé porque pasaba justo a donde estaba yo y quería saber qué se sentía estar en medio del remolino. Por eso no me refugié".

Si bien no recomienda que nadie haga este tipo de cosas porque realmente no se sabe con qué intensidad llega el remolino y qué consecuencias puede traer, el hombre aseguró que fue "un poco incómodo, pero copado".

Por qué se producen los remolinos

Esta especie de tornado, se mueve en forma circular en su eje y es un fenómeno que suele ocurrir en esta localidad debido a las características del suelo, ya que es común que se formen en los llanos y cuando hay temperaturas elevadas.

Al sobrecalentarse el suelo, baja la densidad del aire. Esto posibilita que se formen burbujas convectivas que al tener baja densidad, ascienden y el vacío que dejan es llenado por el aire del entorno. A partir de ahí, toma fuerza y se traslada.

Lo peligroso es que dependiendo del tamaño y de por donde pase, puede llegar a ser destructivo. El remolino llega a su fin cuando encuentra suelo que no esté tan caliente.

¡Mirá el video!