San Juan, puso en pausa por ahora el sistema de copagos para obras sociales y prepagas

miércoles, 4 de octubre de 2023 11:29

Desde inicios de mes, entró en vigencia el “honorario médico ético mínimo”, un copago de $6000 tanto a los afiliados a las obras sociales como a los de medicina prepaga. El sistema es impulsado por más de 30 asociaciones médicas del país.

Miguel Rodríguez, presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de San Juan (ACLISA), destacó en radio Estación Claridad que "a nivel nacional, las asociaciones médicas tomaron la decisión de cobrar un arancel ético monto extra de $6000. En San Juan, se tradujo en una resolución de las asociaciones que nuclean a especialidades y desde hace tiempo se cobra plus que varía de acuerdo al profesional. Lamentablemente esto es producto de la crisis que atraviesa el sector salud y el sistema no aporta los elementos para sostener la prestación".

Desde ACLISA destacaron que no promueven el plus sino "que se compensen las prestaciones. En el caso sanatorial cada día los costos son más elevados y eso no se ve reflejado en los aranceles que pagan los prepagos y la seguridad social. Felizmente en San Juan la Obra Social Provincia está pagando en tiempo y forma a diferencia de otras obras sociales. Pagan a los 30 días de pagada la factura; otros son a 60 y 90 días".

Señaló que en San Juan el impacto de las obras sociales prepagas "es menor porque el grupo de pacientes es pequeño en relación a las obras sociales sindicales y la OSP". No obstante resaltó que lo sí está ocurriendo es que "los profesionales no están renovando convenios con las prepagas y no están obligados a recibirlas porque no les conviene. El valor de la prestación no está compensado con lo que se cobra y cuándo se cobra".