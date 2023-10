Megasorteo de IPV: este miércoles se publicarán los padrones provisorios para revisar datos

miércoles, 4 de octubre de 2023 09:36

Llegó el día en el que los más de 50.000 sanjuaninos que eligieron barrio en el megasorteo de IPV podrán ver, vía web, los padrones provisorios. Ahora comienza una instancia clave ya que se tienen que revisar los datos.

"Es importante que chequeen DNI, número de padrón y nombre y apellido, así como el grupo al que irán al sorteo. Si hay algo que modificar tienen que concurrir al IPV, en Centro Cívico, de forma presencial para corregirlo", destacó Marcelo Yornet, director de IPV, en radio AM1020.

Destacó que están preparados y abocados para encarar esta fase y por ello, aún están suspendidas las nuevas inscripciones o empadronamientos. "Hasta que no terminemos con esto, no habrá inscripciones. Ya no habrá nuevos sorteos de cara a fin de año, sólo entregas de barrios. Estimamos que podremos hacerlo en el período entre la elección presidencial y el ballotage", dijo.

El padrón provisorio podrá consultarse del 4 al 6 de octubre y si hay datos que cambiar, podrá hacerse del 9 al 12 de octubre en las oficinas de IPV. Luego, los padrones definitivos se exhibirán del 25 al 27 de octubre.

En cuanto a los padrones provisorios estarán disponibles en el transcurso del miércoles en https://sorteovivienda.sanjuan.gob.ar/

Los barrios y las casas a sortear

-Los Molinos, en Capital: 258 casas

-Los Surcos, en Chimbas: 112 casas

-Las Tres Marías, en Chimbas: 59 casas

-La Jarilla, en Rawson: 49 casas

-Valle Grande Norte, en Rawson: 35 casas

-Villicum, en Albardón: 137 casas

-José Segovia/ Malvinas nos une, en Angaco: 187 casas

-El Algarrobo, en Caucete: 204 casas

-Zonda Conjunto 2- ampliación: 25 casas

-Tehuel, en 25 de Mayo: 175 casas

-Solares del Sur, en Sarmiento: 100 casas

-El Puerto, en Calingasta: 58 casas

-Ampliación Valle Norte, en Valle Fértil: 74 casas

-Las Lomas, en Iglesia: 40 casas

-Puente Verde, en Iglesia: 44 casas

-Cuesta del Viento- ampliación, en Iglesia: 33 casas

-Los Trigales, en Jáchal: 83 casas