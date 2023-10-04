Candidatas

Conocé a las sanjuaninas que buscan consagrarse Reina de las Personas Mayores

Las representantes de cada uno de los departamentos participarán este jueves 5 de la elección en el Camping del SEC.
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miércoles, 4 de octubre de 2023 21:15
miércoles, 4 de octubre de 2023 21:15

La Elección de la Reina de las Personas Mayores tiene como objetivo visibilizar el rol de ese sector etario en la sociedad. A su vez, esta acción permite mostrar el envejecimiento activo y saludable de las y los adultos mayores de San Juan. Con ese fin, el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, a través de la Dirección de Políticas para Personas Mayores, organiza este espacio que se realizará por octava vez consecutiva el día jueves 5 de octubre a partir de las 14 horas en el Camping del Sindicato Empleados de Comercio.

Se trata de una jornada deportiva, recreativa e inclusiva, con shows artísticos y actividades adaptadas para el mencionado grupo social. Además, como resultado de la jornada, se elegirá a la nueva Soberana Provincial de la Personas Mayores, quien será la vocera de los intereses y necesidades del sector que representa, promoviendo el pleno reconocimiento de sus derechos.

A partir del criterio de un destacado jurado, la candidata que obtenga mayor cantidad de votos será la elegida y representará a la provincia a lo largo de todo un año.

Conocé a cada una de ellas:

1- CAPITAL

NOMBRE Y APELLIDO: TITA SANDOVAR

EDAD: 82 AÑOS

HOBBIE: BAILAR, HACE TEATRO, CANTA Y PRACTICA AEROBIC.

ESTÁ CASADA HACE 63 AÑOS, 2 HIJOS Y 4 NIETOS.

2- RIVADAVIA

NOMBRE Y APELLIDO: ELIS DÍAZ SÁNCHEZ

EDAD: 63 AÑOS

HOBBIE: LE GUSTA HACER ZUMBA, YOGA Y MEDITAR.

TIENE UNA HIJA

3- RAWSON

NOMBRE Y APELLIDO: MÓNICA BEATRIZ CORRALES

EDAD: 64 AÑOS

HOBBIE: PRACTICA CICLISMO, BAILA FOLCLORE Y HACE ARTESANÍAS.

TIENE 2 HIJOS Y 5 NIETOS

4- CHIMBAS

NOMBRE Y APELLIDO: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ

EDAD: 76 AÑOS

HOBBIE: LE GUSTA BAILAR Y AYUDAR A QUIENES MAS NECESITAN. PARTICIPA DEL CENTRO DE JUBILADOS TODOS A SAN PATRICIO

CASADA, 4 HIJOS 6 NIETOS

5- POCITO

NOMBRE Y APELLIDO: LILIA EDITH CORTINEZ

EDAD: 60 AÑOS

HOBBIE: HACER GIMNASIA Y TEJER. CUIDA DE SUS NIETOS

TIENE 2 HIJOS Y 4 NIETOS

6- CAUCETE

NOMBRE Y APELLIDO: ROSA EDIT DIAZ

EDAD: 69 AÑOS

HOBBIE: LE GUSTA SALIR CON AMIGAS, ES UNA MUJER MUY EMPRENDEDORA. DISFRUTA DE CADA MOMENTO CON SUS SERES QUERIDOS.

ES CASADA. TIENE 1 HIJA Y 1 NIETO.

7- ZONDA

NOMBRE Y APELLIDO: RAMONA ROSA IMELDA FLORES

EDAD: 64 AÑOS

REPRESENTA AL CLUB DEL ADULTO MAYOR DE ZONDA

HOBBIE: LE GUSTA SALIR A CAMINAR Y JUGAR JUEGOS DIDÁCTICOS, LE GUSTA BAILAR TANGO.

CASADA, 8 HIJOS, 21 NIETOS, 2 BISNIETOS EN CAMINO

8- ULLUM

NOMBRE Y APELLIDO: MARCELA MIRIAM ORTIZ

EDAD: 62 AÑOS

HOBBIE: EMPRENDIMIENTO DE PINTURA, CERÁMICA Y CUADROS.

ASISTE AL CLUB DE JUBILADOS DE ADULTOS MAYORES. REALIZA ZUMBA, AEROBIC.

DIVORCIADA, 6 HIJOS, 19 NIETOS, 2 BISNIETOS Y UNO EN CAMINO.

TRABAJÓ GRAN PARTE DE SU VIDA EN LAS VIÑAS. TIENE UN LOCAL DE VENTA DE COMIDAS.

9- 9 DE JULIO

NOMBRE Y APELLIDO: LUCÍA CARLINA NARVÁEZ

EDAD: 68 AÑOS

CANSADA HACE 50 AÑOS, TIENE 1 HIJOS Y 2 NIETOS

ESTUVO EN LAS FUERZAS ARMADAS ARGENTINAS.

10- 25 DE MAYO

NOMBRE Y APELLIDO: YOLANDA BEATRIZ GUEVARA

EDAD: 68 AÑOS

HOBBIE: JUEGA NEWCOM, ESTUDIA COCINA Y CORTE Y CONFECCIÓN

11- ANGACO

NOMBRE Y APELLIDO: MARÍA CELIA DÁVILA

EDAD: 72 AÑOS

HIJOS: 5 HIJOS, 9 NIETOS.

ES MASAJISTA, HACE YOGA Y LE DEDICA MUCHO TIEMPO A SU BELLEZA

12- ALBARDÓN

NOMBRE Y APELLIDO: LIDIA ELSA PASTEN

EDAD: 73 AÑOS

ES MAMA DEL CORAZON DE 4 SOBRINOS. TIENE 5 NIETOS Y 3 BISNIESTOS.

HOBBIE: LE GUSTA SALIR A CAMINAR Y VENDE COSMÉTICOS PARA SOCIALIZAR.

PARTICIPA DEL CONSEJO DEL ADULTO MAYOR.

13- VALLE FÉRTIL

NOMBRE Y APELLIDO: MARTA ISABEL NAVARRO

EDAD: 66 AÑOS

HOBBIE: BAILAR, CANTAR, COMPARTIR CON AMIGOS Y FAMILIA. EN EL AÑO GANO LOS JUEGOS EVITA COMO CANTANTE SOLISTA. DOCENTE JUBILIDA.

TIENE 3 HIJOS, 6 NIETOS.

14- CALINGASTA

NOMBRE Y APELLIDO: JUANA MARGARITA ORELLANO

EDAD: 60 AÑOS.

CASADA, 3 HIJOS, 3 NIETOS

HOBBIE: LE GUSTA TEJER Y CAMINAR.

HACE 42 AÑOS TRABAJA EN EL MUNICIPIO. SE DEDIDA A CUIDAR A SU BELLA FAMILIA Y SE RECIBIÓ EN LA ESCUELA DE CAPACITAION LABORAL EN TEJIDO.

15- SANTA LUCÍA

NOMBRE Y APELLIDO: ROSA INÉS TORRENTE

EDAD: 68 AÑOS

TIENE: 4 HIJOS Y 10 NIETOS

LE GUSTA BAILAR, VIAJAR, CUIDAR SUS PLANTAS.

HOBBIES: REALIZA NATACIÓN, CERÁMICA Y LE ENCANTA JUGAR AL BINGO.

16- JÁCHAL

NOMBRE Y APELLIDO: MARÍA DEL CARMEN GODOY

EDAD: 66 AÑOS

TIENE 3 HIJOS, 4 NIETOS.

ES ENFERMERA JUBILADA.

SU HOBBIE ES BAILAR FOLCLORE EN EL “TALLER HUELLAS DEL TIEMPO”. LE GUSTA CANTAR Y SALIR A CAMINAR.

CONSIDERADA LA EMBAJADORA CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE IGLESIA.

17- SARMIENTO

NOMBRE Y APELLIDO: ELSA BENEDICTA VILLAROEL

EDAD: 75

TIENE 2 HIJOS Y 8 NIETOS.

SE CARACTERIZA POR SER UNA PERSONA MUY SOCIABLE Y DIVERTIDA.

18- SAN MARTÍN

NOMBRE Y APELLIDO: REINA DINA ANTUÑEZ

EDAD: 61 AÑOS

HOBBIE: LE GUSTA ESCUCHAR MUSICA Y BAILAR.

Fuente: Sí San Juan 

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