Preparaba el cumple de 1 año y el bautismo de su bebé y un incendio acabó con todo

lunes, 30 de octubre de 2023 13:23

Era todo entusiasmo. Yoselin Rico cumplió su primer año de vida el lunes pasado y su familia venía preparando el festejo. Iba a haber piñata, bolsitas con regalitos para los invitados y cositas dulces. Los ahorros para hacerlo se venían generando desde hacía cuatro meses pero el fuego consumió todo en pocos minutos.

Carina Roco y sus tres hijos viven en una humilde casa del barrio Colangüil, en Pocito. Allí el miércoles pasado salió un rato y cuando llegó vio que el fuego había reducido todo a cenizas, no sólo aquellos preparativos sino todo lo que tenían. Desde el televisor hasta la ropa de los niños, útiles escolares y la alcancía con los ahorros quedaron reducidos a carbón.

"Un cortocircuito en una llave de la luz generó el fuego y comenzó a incendiarse el techo. Me contaron los vecinos cómo se extendió el fuego porque yo no estaba en la casa. Había ido a lo de mi hermana para hacer las otras cositas que faltaban de mi gorda para festejar el cumpleaños", comenzó explicando Carina a Diario La Provincia SJ quien destacó que lo único que les faltaba era terminar los souvenir.

La joven madre destacó que es la primera vez que la vida la enfrentó a un hecho como éste. Ella tenía su casita al fondo de la casa de su madre quien le pasaba energía. Y fue eso lo que generó el cortocircuito y la pérdida total de las cosas que tenía. Entre lo que perdió estaban los 60 mil pesos que había logrado ahorrar para comprar la comida para la cena del cumpleaños que iba a ser el sábado en la noche.

Carina tiene su bebé de 1 año, un nene de 5 años y una nena de 10 años de edad que sufre de una enfermedad convulsiva. Por todo esto que les tocó pasar, decidieron que la hija mayor no volviera a la casa, hasta tanto se arreglara todo, para evitarle estrés o alguna situación traumática que le desencadenara una convulsión.

"Ahora no se cómo avanzar, cómo volver a empezar. Me dolió un montón porque no tenía lujo pero podía vivir con mis hijos, tenían sus camas, su televisor. Desarrollo Humano me trajo 2 camitas, colchones, una cama grande, sábanas y frazadas pero necesito hacer el techo de nuevo", expresó la mujer quien necesita ayuda urgente.

"No tengo cómo sustentarme, gracias a Dios los vecinos me han ayudado un montón. No tengo para comprar ni siquiera un naylon para el techo", lamentó la mujer quien subrayó que siempre a sus hijos le celebró los cumpleaños para festejar la vida. Pero con el dolor del mundo, este sábado decidió cancelarlo y no cree que se lo pueda realizar.

"Venía juntando el dinero desde hacía 4 meses. Siempre hago bolsitas para los chicos, piñatas pero ahora no quedó nada. Me dolió mucho esto que me pasó, porque tenía también la ropita del bautismo. Ahora será volver a empezar pero cuesta mucho, encima la situación económica tan difícil", expresó Carina quien destacó que lo que más le urge también es conseguir útiles escolares para su hija que asiste a quinto grado y está en el final del ciclo lectivo.

"Lo que más me urge es mandar la nena a la escuela. No quiero que repita", confesó.

Para ayudar los interesados pueden llamar al 264-4865034 o ir al barrio Colangüil, manzana G, casa 15, Pocito.