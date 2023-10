Dura crítica de Fiscalía: "el peligro que se corre en el Poder Judicial ha sido y es creado por algunos jueces"

lunes, 30 de octubre de 2023 10:14

El pasado 17 de octubre, un hombre terminó con su vida usando un arma de fuego que llevó al interior del edificio de Tribunales. Esto dejó expuesto la vulnerabilidad que tiene el sistema de seguridad del lugar y a partir de esto hubo numerosas críticas. Ahora quien se sumó pero con duros términos fue el fiscal General, Eduardo Quattropani, quien apuntó todo contra los miembros de la Corte de Justicia.

A través de un comunicado de prensa, subrayó que "hay que ser realistas, el peligro que se corre en el Poder Judicial ha sido y es creado por algunos Jueces que deciden que gente 'jugada' por estar condenada esté en libertad. No otra cosa se da cuando, después de una sentencia a 5, 8 o 12 años de prisión, deciden que deben seguir en libertad con el pretexto de que la sentencia no está firme".

Luego agregó: "Lo que digo no son ejemplos dados al pasar, son casos concretos, reales; ellos andan entre nosotros por decisiones que, más que garantistas, se inscriben en el libertinaje procesal". Quattropani destacó que mientras esto ocurra este escenario no cambiará: "se podrán poner todas las barreras tecnológicas, llenar de policías los edificios, y sólo se conseguirá que esos 'jugados' atenten contra Fiscales, Jueces o personal judicial, en la calle. Claro, se podrá decir entonces, con solemnidad, que no se ensució el palacio tribunalicio con sangre, todo un logro".

El Fiscal General fue más allá y aportó un dato que hasta este momento no se conocía: "La persona que se suicidó en Tribunales, está probado, buscaba a la Fiscal que lo imputó y al Juez que lo condenó a 5 años de prisión, tenía pedido de captura por otro hecho que habría ocurrido durante el tiempo en que gozaba de la generosa libertad otorgada a un condenado, estaba armado y tenía un cargador más en su poder, es decir, no ocurrió una peor desgracia por un cúmulo de casualidades".

El resto del comunicado del fiscal dice lo siguiente:

"Detalle aparte, para que se entienda la gravedad de la situación creada por esas decisiones, debo apuntar que desde el mes de marzo se le había rechazado un recurso federal y seguía caminando por las calles.

Quede claro, el peligro lo constituyen estos sujetos y no gente simplemente enojada, con razón o sin ella, por alguna decisión u omisión judicial, de eso no se tenga duda alguna.

Para los que no entienden el derecho penal, es bueno contarles que, por lo general, los que cometen delitos sexuales o de violencia de género no son sujetos a los que les resulte pasable el ser alojados en el Penal, que, también, por lo general, no asumen sus propias responsabilidades y que, por lo tanto, la posibilidad cierta de ir a prisión los pone en una situación de "jugados" y pueden hacer lo que hizo esta persona o algo infinitamente peor.

Desde ahora, desde la Fiscalía General vamos a ocuparnos de dar a conocer caso por caso que se corresponda con esa situación, de modo tal que cada uno se haga responsable ante la sociedad de lo que se hace.

Nadie se debe sentir ofendido ni agraviado, por el contrario, deberán sentirse orgullosos de ser los “zaffaronianos a la sanjuanina", es decir, sin demasiado apego doctrinario.

Es la Corte la que debe poner orden mediante fallos que enderecen estos desvíos procesales y traigan razonabilidad jurídica a un sistema exitoso como el acusatorio, al que, al parecer, algunos pretenden desguazar.

Como Fiscal General no me voy a permitir ir al velorio de un Fiscal o de un Juez, habiendo sido cómplice silencioso de Jueces que, en el anonimato y en silencio, crean un peligro real y evitable a la sociedad".